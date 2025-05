Série B: Remo anuncia mais de 15 mil ingressos antecipados para confronto com o Amazonas

Remo e Amazonas jogam neste sábado (03/5), às 16 horas, no Mangueirão. Até o momento, cerca de 15 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, conforme um comunicado do clube nas redes sociais. A expectativa é que o Fenômeno Azul lote as arquibancadas do Colosso, para empurrar a equipe de volta ao G4 da Série B.

Faltando três dias para o confronto, a movimentação dos ingressos não agradava o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão". O valor dos bilhetes foi fixado R$ 50,00 para as arquibancadas e R$ 80,00 a cadeira cativa.

Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal +, Tonhão informou que as vendas dos ingressos para a partida contra o Amazonas, no próximo sábado (3), às 16h, no Mangueirão, pela 6ª rodada do Brasileirão, não estão tão boas, mesmo com o clube vivendo uma fase interessante dentro das quatro linhas.

“Nossa torcida precisa comprar ingresso para esse jogo de sábado. As vendas não estão dentro da nossa expectativa, mas hoje ainda é terça e temos quarta, quinta, sexta e o próprio sábado. Esperamos o comparecimento em massa da nossa torcida, para fazermos uma grande festa e conseguirmos mais uma vitória”, disse.

O Remo é o atual 9º colocado na tabela, com nove pontos, enquanto o Amazonas aparece na 19º, com apenas dois.