Remo e Amazonas-AM têm duelo marcado por equilíbrio; veja o retrospecto

Remo e Amazonas-AM se enfrentam neste sábado (3), às 16h, no Estádio Mangueirão, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os times vivem momentos opostos na competição: o Leão está brigando pelo G-4, enquanto a Onça luta para sair da zona de rebaixamento. Apesar dessas diferenças, o histórico do confronto entre as equipes é equilibrado, com três jogos disputados até agora, resultando em uma vitória para cada lado e um empate.

Os confrontos anteriores entre as equipes aconteceram na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2023, quando o Amazonas venceu por 2 a 1 em pleno Baenão, com dois gols de Sassá. A “forra” do Leão veio na Copa Verde do ano seguinte, com o time paraense vencendo por 2 a 1 em casa, empatando por 2 a 2 na Arena da Amazônia e eliminando consequentemente o time da competição.

A igualdade absoluta no curto histórico de confrontos faz do jogo deste sábado um verdadeiro “tira-cisma”. Será a primeira vez que as equipes se enfrentam no Mangueirão, e a expectativa é de casa cheia, com mais de 15 mil torcedores azulinos já confirmados até o momento da publicação desta matéria.

Cenário

O Remo vive um início de Série B dos sonhos, mantendo-se invicto após cinco rodadas, com duas vitórias em casa e três empates fora, ocupando a 9ª colocação na tabela. O time vem de um empate por 1 a 1, conquistado nos acréscimos contra o Criciúma-SC.

Já o Amazonas enfrenta dificuldades e amarga a vice-lanterna da competição, com apenas dois pontos somados em cinco jogos, resultado de três derrotas e dois empates. O time também empatou por 1 a 1 contra o Atlético-GO, na Arena da Amazônia.

A partira terá transmissão lance a lance pelo O Liberal e narração pela Rádio Liberal +.

Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal.