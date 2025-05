Novo atacante é apresentado no Remo e diz: 'a chance da minha vida'

O Remo apresentou oficialmente nesta terça-feira o atacante PH. Paraense da cidade de Cachoeira do Arari (PA), PH Gama vive um momento especial na carreira. Destaque no Santa Rosa no Parazão deste ano, o jogador falou das oportunidades, das frustrações e dos sonhos que quer realizar vestindo a camisa do Leão.

“Encaro como a maior chance da minha vida. O Remo abriu as portas e espero ser muito feliz aqui. Me dedico ao máximo nos treinos para, quando surgir a chance, dar o meu melhor. Quero contribuir para que o clube alcance todos os seus objetivos, disse.

O jogador passou por vários clubes no futebol paraense. Ele iniciou no futebol no Pinheirense, pjogou também, pelo Capitão Poço, Carajás, caeté, além, do São Francisco e Amazônia Independente e Santa Rosa. O jogador passou por situações difíceis e

“Em alguns momentos em que pensei que as oportunidades não iriam aparecer, que nada ia dar certo. No ano de 2023 quase parei [de jogar]. Pensei seriamente em largar tudo antes de ir para o São Francisco, onde tive uma boa fase e consegui me destacar. Foi um período muito difícil, mas entreguei tudo nas mãos de Deus e fui abençoado”, falou.

O jovem já está adaptado ao novo clube, que já enfrentou no Parazão deste ano. Foi justamente contra o Remo, que PH se destacou e chamou atenção dos dirigentes azulinos. PH já recebeu orientações do técnico e observa os companheiros de trabalho para quando ser chamado, ajudar o Remo da melhor forma.

“Quando cheguei, o professor Daniel conversou comigo, explicou a situação, e eu procurei entender da melhor forma. Sei que estou começando agora, sou novo no clube. Tento aprender todos os dias com os meus colegas. Observo os movimentos do Pedro Rocha, fico de olho no Janderson, no Vizeu. Tento absorver tudo, fazer como eles ou até mesmo criar meu próprio jeito”, disse.

O Remo ocupa a 8ª colocação na tabela da Série B e o próximo compromisso azulino é sábado (3), às 16h, no Mangueirão, diante do Amazonas-AM, em jogo válido pela 6ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.