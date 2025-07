Remo oficializa contratação de zagueiro paraense emprestado pelo Botafogo-RJ

O Clube do Remo anunciou no início da tarde desta terça-feira (8) a contratação do zagueiro Kawan, de 22 anos, que chega por empréstimo do Botafogo. Natural de Belém, o defensor retorna ao futebol paraense após passagens pelas categorias de base do clube azulino.

Kawan iniciou sua trajetória nas categorias de base do Remo em 2018, quando foi campeão Paraense sub-15. Depois, passou pelo Paraná Clube, Betim Futebol, Botafogo e Juventude, acumulando experiência em diferentes clubes do país.

Retornando ao time azulino, Kawan comentou sobre a expectativa. "Muito feliz com esse retorno, onde iniciei minha carreira jogando na base aqui. Estou motivado e pronto para fazer uma grande Série B e ajudar o Remo a conquistar o objetivo principal da temporada", disse.

No Botafogo, o zagueiro disputou 65 partidas entre 2022 e 2024 pelas equipes sub-20 e sub-23, além de ter atuado em cinco jogos pelo time alternativo no Campeonato Carioca. Para ganhar mais minutos em campo, foi emprestado ao Juventude, onde jogou três partidas no primeiro semestre de 2025.

O defensor já está em Belém realizando os exames médicos para ser integrado ao elenco azulino. Ele chega para somar forças com: Rafael Castro, Reynaldo, Klaus, Camutanga, Alvariño e Kayky Almeida, recém-contratado junto ao Fluminense-RJ.

Agenda

Caso a diretoria do Remo consiga regularizar Kawan a tempo, o zagueiro poderá estar disponível para enfrentar a Chapecoense no próximo domingo (13), às 18h30, na Arena Condá, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)