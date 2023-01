Anitta encena sexo oral em nova produção gravada no Rio de Janeiro; vídeo

Moradores da Tijuquinha, no Rio de Janeiro (RJ), gravaram o momento em Anitta grava uma cena de sexo oral para novo clipe. A produção da artista confirmou que faz parte de um projeto, mas não deu detalhes do que se tratava. As imagens viralizaram nesta quinta-feira (26).

Pelo vídeo é possível ver a cantora abaixada, com as mãos no quadril do rapaz enquanto o homem a segura pelos cabelos e faz movimentos de vai e vem. Assista ao vídeo:

Em nota enviada ao site Metrópole, a assessoria de Anitta confirmou que esta é “uma das cenas de um projeto audiovisual”, mas não informou se a produção é de Anitta ou fruto de uma nova parceria.