Pelas redes sociais, Gabriela Prioli anuncia fim de contrato com a CNN Brasil: ‘novo começo’

A advogada Gabriela Prioli oficializou o termino do contrato com a CNN Brasil, nesta terça-feira (24), depois de três anos. O anúncio veio por meio das redes sociais da ex-apresentadora e comentarista da emissora. Prioli fez várias frentes com conteúdos diversos, entre talkshows e programa de entrevistas. “Tudo na vida tem começo, meio e fim”, e foi assim que iniciou a mensagem do instagram da comunicadora.

Prioli entrou na CNN Brasil em março de 2020, em meio à pandemia, no programa O Grande Debate. Ela logo deixou o quadro, por conta de uma briga com Reinaldo Gottino. Ao longo da programação, a advogada ainda atuou no CNN Tonight, talk show com Mari Palma e Leandro Karnal; e o À Prioli, com a participação de grandes personalidades, entre elas Anitta.

A postagem seguiu com agradecimentos. “E é assim, com esse céu azul, agradecida por todos aqueles que estiveram comigo nessa trajetória, especialmente ao Virgílio Abranches, que eu decidi me despedir da CNN Brasil. Decisão tomada e feitas as comunicações formais necessárias, vim correndo pra cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que vocês todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora”, finaliza.

O que disse a CNN após saída de Gabriela Prioli?

A emissora CNN Brasil se pronunciou por meio de nota:

A CNN Brasil tem muito orgulho de ter sido a primeira casa televisiva da apresentadora Gabriela Prioli. Ela começou como participante do quadro “O Grande Debate” e, na sequência, ancorou a primeira temporada do “CNN Tonight”, ao lado da jornalista Mari Palma e do historiador Leandro Karnal. Desde então, transformou-se em uma das maiores influenciadoras do país, e comandou seu programa de entrevistas “À Prioli” com absoluta competência e grande repercussão. A CNN Brasil deseja boa sorte à Gabriela em sua caminhada.