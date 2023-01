Anitta hospitalizada, Jojo com novo amor e Gkay deprimida; veja as previsões para os famosos

A mística Kélida Marques, que possui um canal do Youtube conta com mais de 1 milhão de seguidores, fez algumas previsões para alguns famosos neste ano de 2023. Ela comenta que as pessoas "vão querer entrar em dúvida e se questionar" e projeta que "será um ano de confronto entre nós".

A individualidade estará em alta, as relações serão mais seletivas e fechadas. “Muitas exclusões acontecerão. Em relação à saúde é preciso dar atenção às doenças psicossomáticas. Quanto à espiritualidade, as pessoas buscarão mais entendimento, conhecimento e menos aprofundamento, o que poderá trazer experiências superficiais”, afirma. Confira as previsões:

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra (reprodução/ Instagram)

Deolane Bezerra: “Não será um ano propicio para o uso excessivo de possessividade, autoridade e força. Terá uma ruptura, perda de alguém muito querida. Indico a manter segredos e fazer mistério no que diz respeito a amizades, principalmente na questão de fidelidade. Deve se atentar às punições excessivas consigo mesma”, aponta Kélida.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe

Virgínia, Zé Felipe e a filha. (Instagram @virginia)

Virgínia Fonseca: “Vírgina e seu marido, o cantor Zé Felipe, passaram por muitas instabilidades, com distanciamento de paixão e amor. Será preciso muita sabedoria para manter o relacionamento. Precisa ficar atenta a um problema com a sua imagem, que trará uma perda financeira”, alerta Kélida.

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima (@marinaparkhotel)

Gusttavo Lima: “Atitudes levianas podem prejudica-lo na vida pessoal e profissional, tais atitudes vão colocar o cantor em check mate. Muitos impedimentos na vida profissional resultarão em perdas financeiras grandiosas. Precisará se atentar a problemas de saúde", comenta a espiritualista.

Anitta

Anitta (Reprodução/ Instagram @anitta)

Anitta: “Ela irá restaurar sua saúde, mas os cuidados continuam. Acontecerá uma mudança devido a sua inquietação, instabilidade e dificuldades com uma pessoa importante do sexo masculino. A família poderá passar por um momento de luto. Vejo um possível relacionamento forte com compromisso sério”, explica a mística.

VEJA MAIS

Larissa Manoela e André Frambach

Larissa e André Frambach (Reprodução/ Redes sociais)

Larissa Manoela: “Ela terá um rompimento, apesar do noivado, e será devido a uma outra mulher. Passará por uma renovação na carreira”, alerta Marques.

Jojo Todynho

Jojo Todynho (Globo/ João Cotta)

Jojo Todynho: “Encontrará na justiça o equilíbrio da sua separação. Ainda esse ano descobrirá um novo amor que se tornará uma união estável. Inflamações pelo corpo podem deixa-la hospitalizada”, explica Kélida.

GKay

Gkay (Reprodução/ Instagram)

Gkay: “Passará por uma grande mudança na vida começando por uma viagem longa. Problemas financeiros e acordos terão resoluções somente na justiça. Está passando por um assédio espiritual de baixa vibração, o que irá ocasionar em uma depressão severa”, alerta a mística.