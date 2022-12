Previsões 2023: saiba como os orixás 'Oxaguian' e 'Oxum' vão influenciar no próximo ano

O ano de 2022 está chegando ao final e é o momento ideal para fazer um balanço emocional do que passou e saber quais são as previsões para 2023, que vai suceder um ano bastante agitado e cheio de acontecimentos. Os orixás regentes do próximo ano serão Oxaguian e Oxum, divindades que trazem determinação e que pede aquele “jogo de cintura" das pessoas. Mas o que isso quer dizer?

Pensando em trazer mais compreensão sobre o assunto, o OLiberal.com conversou com o Pai Huandazaká, zelador do Ylê Ashé Toy Azaká e Oxum, que irá explicar como os orixás podem influenciar o ano de 2023 e qual a principal mensagem dos regentes. Saiba mais:

O Jogo de Búzios mostrou que os orixás que vão reger 2023 são Oxaguiã e Oxum. De acordo com a leitura feita por Pai Huandazaká, o ano não será fácil e entrará com uma determinação muito forte, pedindo que pendências e inseguranças sejam resolvidas. Mas com a força de Oxaguiã e a coragem de Oxum, as dificuldades podem ser dribladas.

Qual reflexão os orixás estão trazendo para 2023?

“Para que todos os filhos possam ser pacientes, que tudo o que vier aparecer ao longo dos próximos meses de 2023, nós vamos conseguir nos adaptar às dificuldades. Mas a principal mensagem é ser paciente, que tudo chegará a um bom senso”, afirmou o Pai de Santo.

Como será 2023 no âmbito do amor?

Oxum cuidará da parte amorosa da vida das pessoas. Conhecida como a deusa do amor, orixá das águas, Oxum é aquela que mantém em equilíbrio as emoções da fecundidade e da natureza. Por isso, pede que os seres humanos exercitem mais a virtude da paciência e sejam mais humildes.

Pai Huandazaká (Amanda Martins / Especial O Liberal)

O ano de 2023 pode ser um período de grandes perdas?



Segundo os orixás, o próximo ano pode ser, sim, um momento de perdas de entes queridos. O Pai Huandazaká aconselha que para evitar danos emocionais, as pessoas tenham o costume de trazer o seu lado místico e espiritual. “Temos que sintonizar essas partes para que possamos viver tranquilos”, pontuou.

O próximo ano será bom ou ruim?



De acordo com Oxum, mesmo com as dificuldades que alguns indivíduos devem passar, 2023 tem tudo para ser um ano positivo, mas é necessário uma grande organização em todos os âmbitos da vida das pessoas como no amor, trabalho, finanças e uma atenção maior ao espiritual.

Qual a cor de 2023?



A cor de Oxum é amarela, e a de Oxaguian é azul-claro e branco, que simbolizam a pureza e atraem a realização.