Simpatia de soprar canela no primeiro dia do mês: veja como fazer

Chegou mais um dia 1º do mês e, com ele, a oportunidade de atrair dinheiro e prosperidade... Quer saber como? Que tal aprender a fazer uma simpatia forte e poderosa para ganhar e atrair dinheiro para sua vida? A simpatia de soprar canela é sua chance para alcançar esse objetivo. Vamos tentar?

Para pôr em prática, é necessário estar no 1º dia do mês (faz hoje!), de preferência ainda com o raios de sol. Para tanto, basta apenas um punhado de canela em pó e muita, muita fé!

Saiba como fazer a simpatia da canela para atrair dinheiro:

Coloque na mão direita ou esquerda (caso seja canhoto) um punhado de canela em pó; Vá para a porta de entrada de sua casa ou apartamento, fique do lado de fora e fale as seguintes frases:

"Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá entrar;

Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar,

Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar!"

Em seguida, sopre a canela para dentro de sua casa quantas vezes for necessário até acabar todo o pó. E não esqueça! Pense e chame, com força e fé, toda a prosperidade que você deseja ter. Imagine boas energias entrando na sua casa.

Dica importante: a canela que ficou no chão deverá permanecer até o dia seguinte. Depois, pode varrer a casa normalmente. Você também pode passar o restinho que ficou na sua mão no centro da cabeça para potencializar a simpatia.