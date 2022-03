Loterias: saiba como fazer uma simpatia para ganhar na Mega-Sena

A Mega-Sena está acumulada e os apostadores podem garantir cerca de R$130 milhões em uma simples aposta de R$4,50 nas loterias. Para se tornar o mais novo milionário do Brasil, muitos confiam na fé e muita sorte para conseguir acertar os 6 números. Pensando nisso, o Oliberal.com listou 3 simpatias para fazer e garantir o grande prêmio, confira.

Simpatia da Lua Cheia para ganhar na Mega Sena

Essa simpatia precisa ser realizada somente em dias de Lua Cheia. Confira abaixo o passo a passo:

Nesse período, faça uma aposta com os números 03, 07, 09, 11, 13, 15

Depois, ao chegar em casa, é necessário dobrar o papel da aposta em formato de triângulo;

Em seguida, faça uma oração de São patrício;

Faça a oração 7 vezes;

A oração tem que ser feita sempre às 15h15 da tarde;

Repita esse processo até ganhar

Oração para São Patrício

"Cristo comigo; Cristo em minha frente; Cristo atrás de mim; Cristo em mim; Cristo abaixo de mim; Cristo sobre mim; Cristo à minha direita; Cristo e minha esquerda; Cristo quando me deito; Cristo quando me sento; Cristo quando me levanto; Cristo no coração de cada um que pensa em mim; Cristo na boca de cada um que fala de mim; AMÉM!"

Simpatia das Moedas para ganhar na Mega-Sena

Ingredientes

6 moedas de R$ 1;

1 saquinho de tecido nunca usado;

1 pedaço de papel branco pequeno;

1 caneta azul

Modo de Preparo

Deposite as moedas dentro do saquinho de tecido, elas vão simbolizar os seis números que você deve acertar para ganhar;

No papel, escreva o seu desejo de forma explícita, com letras de forma legíveis: EU QUERO GANHAR NA MEGA SENA;

Em seguida, leve o saquinho da sorte com você e segure-o quando for fazer o jogo e quando estiver pagando.

Simpatia com folha de louro para ganhar na Mega-Sena

As folhas de louro são popularmente conhecidas por atrair prosperidade e fartura. É muito comum, por exemplo, guardar uma folha de louro na carteira, para que o dinheiro se multiplique e nunca falte.

Ingredientes

1 caixa de madeira pequena;

1 papel de presente verde;

10 folhas de louro;

1 trevo de quatro folhas de qualquer material;

1 jogo da Mega-Sena

Modo de preparo

Inicie esse ritual fazendo uma oração ao seu anjo da guarda;

Depois, ponha as 10 folhas de louro, o trevo de quatro folhas e o seu jogo da Mega-Sena, marcado com os números que você sempre joga, dentro da caixa de madeira;

Após esse procedimento, cubra a caixa de madeira com o papel verde, como um presente;

Em seguida, guarde a caixa em um local onde ninguém tenha acesso e, sempre que precisar, ou sentir vontade, pegue a caixinha e repita mentalmente que deseja ganhar na Mega-Sena.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)