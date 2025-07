Apostas do Pará acertam e faturam mais de R$ 100 mil na Mega Sena

Três apostas feitas no Pará acertaram cinco dezenas no concurso 2884 da MegaSena, realizado no sábado (5). As apostas são de Ananindeua, Castanhal e Marabá, e juntas faturaram mais de R$ 107 mil.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 31 - 34 - 37 - 52 - 56.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (8), é de R$ 28 milhões.

Ganhadores do Pará na quina

Confira os detalhes das apostas paraenses que acertaram cinco números:

Castanhal (aposta em bolão): R$ 53.539,40

Ananindeua: R$ 26.769,73

Marabá: R$ 26.769,73

Como jogar na Mega Sena

Para concorrer aos prêmios da Mega Sena, é preciso escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O apostador ganha prêmios acertando 4 (quadra), 5 (quina) ou 6 (sena) dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site oficial da Loterias Caixa.