Aprenda a oração a São Cipriano para ganhar dinheiro fácil e atrair prosperidade

Conhecido por ser um exemplo de santidade na Igreja Católica, São Cipriano também é lembrado por aqueles que desejam mudanças na vida financeira, como uma esperança para superar as dificuldades econômicas. A origem para os ganhos monetários por meio da intercessão do santo está enraizada na tradição e na devoção popular para atrair prosperidade na vida.

Quem foi São Cipriano?

São Cipriano nasceu no berço de uma família pagã muito rica por volta do ano de 250, na cidade de Antioquia, onde fica hoje a Turquia. Conforme foi crescendo, seus pais viram que ele possuía talento para a magia oculta e o esoterismo, por isso ele dedicou boa parte de sua vida aos estudos que envolviam astrologia, feitiços, sacrifícios e tudo o que circunda o mundo místico.

Com o tempo, Cipriano tornou-se um dos feiticeiros mais famosos e influentes da época e começou a utilizar sua magia para lados malignos, chamando diversas vezes até por demônio. Sua conversão ao catolicismo ocorreu quando ele tentou lançar uma mandinga contra um cristão, mas não conseguiu, porque tamanha era a fé daquele servo e grande era o poder de Deus.

A partir desse dia, São Cipriano começou a seguir o cristianismo e o Diabo passou a persegui-lo durante toda a sua vida. Porém, ele sempre conseguiu vencer todas as batalhas.

A oração a São Cipriano é conhecida por seu poder em causas difíceis e pode ser uma aliada espiritual para quem busca sorte até em apostas online. Muitos recorrem a ela com fé, pedindo proteção, clareza e prosperidade financeira.

Oração a São Cipriano para ganhar dinheiro

Salve São Cipriano, fazei que muito dinheiro, riqueza e fortuna fiquem para sempre comigo.

São Cipriano, trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim.

Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra,

assim tu, São Cipriano, hás de trazer muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim.

Assim como o sol aparece, a chuva cai,

faça São Cipriano o dinheiro, a riqueza e a fortuna serem dominados por mim (diga seu nome), assim seja.

Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos vejo o dinheiro, a riqueza, a fortuna,

com três eu prendo, o dinheiro, a riqueza e a fortuna,

com meu Anjo da Guarda peço que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham até mim.

Como uma cobra rastejante que o dinheiro, a riqueza e a fortuna só se sinta bem perto de mim,

que não consiga ficar com quem não merece, que não fique com nenhuma outra pessoa que não seja eu,

que atenda todas as minhas vontades, comprando o que eu quiser, gastando como eu queira,

que nunca me faça sofrer por ficar sem o dinheiro,

que quando eu durma e acorde sempre o dinheiro, a riqueza e a fortuna estejam dentro da minha casa,

da minha bolsa, do meu bolso, da minha empresa ou onde eu estiver.

Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim,

que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim,

que o dinheiro, a riqueza e a fortuna, São Cipriano, sejam muito valiosos para mim.

Que assim seja.

Pelo poder de São Cipriano, assim seja.

Que muito dinheiro, riqueza e fortuna em penca, venham atrás de mim,

para que possamos ter conforto, fama, poder, saúde, ajudar os mais necessitados,

ter um bom convívio e assim sermos felizes.

Peço a São Cipriano, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem ainda hoje,

peço isto ao poder das Três Almas Pretas que vigiam São Cipriano, assim seja.

Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham logo de uma vez para a minha casa, minha vida,

minha empresa e meus negócios.

Que os inimigos não nos vejam, não nos enxerguem, assim seja, assim será, assim está feito.

Ó São Cipriano e as Três Almas Pretas que vigiam São Cipriano, atendam ao meu pedido

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal)