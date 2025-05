Qual o santo de hoje, 17 de maio? Veja a oração de São Pascoal Bailão

No dia 17 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Pascoal Bailão, exemplo de humildade, oração e amor à Eucaristia. O frade franciscano espanhol é lembrado especialmente por sua vida de penitência, sabedoria e simplicidade, além de ser padroeiro das Associações e Congressos Eucarísticos.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 17 de maio?

O santo celebrado hoje, 17 de maio, é São Pascoal Bailão, padroeiro das Associações Eucarísticas e dos Congressos Eucarísticos Internacionais. Seu amor pela Eucaristia o tornou uma figura muito querida no seio da Igreja.

Mesmo iletrado, era procurado por doutores e teólogos por sua sabedoria espiritual. Sua vida simples e devotada tocou o coração de muitos, sobretudo dos pobres e das crianças.

Qual é a oração de São Pascoal Bailão?

Ó Deus,

que adornastes São Pascoal com admirável amor à Eucaristia,

concedei-nos, por sua intercessão, crescer na fé e na devoção ao Santíssimo Sacramento do Altar.

Fazei que, seguindo seu exemplo de humildade e serviço,

sejamos também nós testemunhas do vosso amor no mundo.

Por Cristo, nosso Senhor.

Amém.

São Pascoal Bailão, rogai por nós!

Quem foi São Pascoal Bailão?

São Pascoal Bailão nasceu em 16 de maio de 1540, na pequena cidade de Torre Hermosa, no Reino de Aragão, Espanha, em uma família pobre e profundamente religiosa. Seu nascimento, em plena festa de Pentecoste, chamada também de "Páscoa Rosa", inspirou seu nome.

Autor de pequenos tratados sobre a fé, foi apelidado de “teólogo da Eucaristia”. Após anos de serviços humildes e uma vida marcada pela caridade e pela oração, morreu no dia 17 de maio de 1592, também no Pentecostes, no convento de Vila Real, em Valência.

Durante seu funeral, segundo testemunhos, abriu os olhos no momento da elevação da Eucaristia, dando seu último testemunho de fé no Santíssimo Sacramento. Foi canonizado em 1690 pelo Papa Alexandre VIII e, em 1897, o Papa Leão XIII o proclamou padroeiro das obras e dos congressos eucarísticos.