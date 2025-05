Qual o santo de hoje, 18 de maio? Veja a oração de São Leonardo Murialdo

No dia 18 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Leonardo Murialdo, sacerdote italiano que dedicou sua vida à educação, acolhimento e formação de jovens em situação de vulnerabilidade. Ele é lembrado como padroeiro das obras sociais voltadas à juventude e da Congregação de São José, por ele fundada.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 18 de maio?

O santo celebrado hoje, 18 de maio, é São Leonardo Murialdo, padroeiro da Congregação de São José, também conhecida como Pia Sociedade Turinense de São José, e referência para todas as obras sociais dedicadas à juventude pobre e órfã.

Sua atuação intensa em favor da educação cristã, profissional e moral dos jovens mais vulneráveis o consagrou como um verdadeiro pai espiritual da juventude marginalizada.

Qual é a oração de São Leonardo Murialdo?

Ó Deus,

que destes a São Leonardo Murialdo um coração cheio de caridade

e zelo pelos jovens pobres e abandonados,

Concedei-nos, por sua intercessão, amar como ele os mais necessitados,

educando-os com paciência, justiça e ternura.

Que a sua entrega generosa nos inspire a viver o Evangelho com coragem e dedicação.

São Leonardo Murialdo, rogai por nós.

Amém.

Quem foi São Leonardo Murialdo?

Leonardo Murialdo nasceu no dia 26 de outubro de 1828, em Turim, Itália, em uma família cristã, tradicional e de boas condições econômicas. A realidade dos jovens pobres, órfãos e sem perspectivas na Itália do século XIX o tocou profundamente, e Leonardo encontrou no sacerdócio e na caridade o caminho para sua vida.

Fundou, em 1873, a Congregação de São José, composta por religiosos e leigos dedicados à formação da juventude carente. Após repetidas crises de pneumonia, faleceu em 30 de março de 1900, deixando um legado de amor e transformação social.

Foi canonizado em 1970 pelo Papa Paulo VI, que o reconheceu como um modelo de caridade ativa e fé comprometida com os últimos. Sua festa litúrgica é celebrada em 18 de maio, data que une fé e compromisso com a dignidade humana.