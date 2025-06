Bolão acerta a quina na Mega Sena e ganha mais de R$ 225 mil; veja de onde é a aposta

A noite do último sábado (21) foi de quase sorte para os apostadores do Pará da Mega-Sena.O prêmio principal do concurso 2.878 foi para uma aposta de Minas Gerais, que levou sozinha o valor de R$ 127 milhões. Apesar da grande bolada ter ido para outro estado, 114 paraenses foram premiados na loteria.

Os números sorteados foram: 15 - 16 - 43 - 46 - 47 - 51.

Um bolão do município de Marabá foi contemplado na quina da Mega, levando o prêmio de mais de R$ 225 mil. Uma aposta de Santarém também se deu bem e garantiu o valor de R$ 75 mil.

O Pará é o 18º estado com mais apostas premiadas na Mega-Sena desde 2013, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal. Ao todo, o Estado já arrecadou mais de R$ 124 milhões com a loteria. Para tentar a sorte no próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mínima tem o valor de R$ 5.

Paraenses que acertaram na Mega

Em Marabá, uma aposta foi premiada com cinco acertos. O bolão, com 8 números apostados, garantiu o prêmio de R$ 225.714,84. A aposta, que será dividida para 12 pessoas, foi feita na Casa Lotérica localizada na Av. Castelo Branco, nº 2109 - Cidade Nova.

Uma aposta de Santarém também acertou na quina e levou o valor de R$ 75.238,28. Além dos premiados na quina, outros 112 paraenses acertaram a quadra, levando o prêmio de R$ 1.349,50 cada.

Como retirar o prêmio

Para retirar o prêmio, os vencedores podem dirigir-se a uma lotérica em caso de valores até R$ 1.332,78. Para quantias superiores, é necessário dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal. O prêmio pode ser resgatado até dois dias após a apresentação do vencedor em uma agência da Caixa e deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio. Caso contrário, o valor será destinado a programas sociais do Governo Federal.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).