Mega-Sena acumulada: Loteria pode pagar maior prêmio do ano no sábado (12/03); veja quanto

A Mega-Sena acumulou mais uma vez este ano e pode vir a pagar o prêmio de R$ 130 milhões no próximo sábado (12/03). O prêmio do concurso 2462 será o maior de 2022 e, com isso, o desejo de mudar de vida começa a povoar o sonho de milhares de brasileiros, que têm nas loterias, a chance de, quem sabe, ter uma virada de vida (literalmente).

VEJA MAIS

Saiba como apostar na Mega Sena

A pessoa deve ir até às 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Mega Sena?

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser escolhido seis números. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Saiba como resgatar o prêmio da Mega Sena

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Mega Sena?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Como garantir que vou receber o prêmio da Mega Sena?

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta da Lotofácil.