Paraense vence quadra da Mega da Virada e revela segredos para acertar os números

Casa, carro, viagens, celulares. Já se perguntou o que faria se ganhasse uma bolada em um dos jogos da loteria? Esse questionamento sempre passa pela cabeça de muitos paraenses, que veem nos jogos uma oportunidade de finalmente ficarem milionários. A sorte de ter o sonho realizado quase foi alcançada por Fátima Farias, que faturou R$ 866,88 após acertar uma quadra da Mega da Virada. Em conversa com o portal OLiberal.com, ela compartilhou a tática usada que quase a fez garantir R$ 378 milhões.

"Eu joguei rápido porque meu marido queria ir logo na lotérica, aí marquei os números com pressa. Quase acertei uma quina, ia colocar o número da placa de uma cliente, mas na hora não me vinha na cabeça e marquei um aleatório".

Segundo ela, o número em questão era o 15, já que ela iria somar 7+8. Empreendedora e sem se animar muito em fazer jogos, Fátima comentou que considera a Mega-Sena muito concorrida e prefere apostar na Quina, mas na Mega da Virada ela não deixa de tentar. "Eu costumo jogar na Quina, é muito raro eu jogar na Mega-Sena, mas na virada eu sempre tento a sorte, quem sabe um dia vem, né?", relatou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões]]

De onde veio a inspiração?

De fato, a sorte veio na aposta de 2021, quando ela acertou os números 12, 23, 32 e 33. A tática para jogar foi simples: ela resolveu colocar o número do PIS após seu contador repeti-lo inúmeras vezes durante uma visita. “Eu botei porque ele ficou repetindo várias vezes, aí na hora de marcar eu lembrei disso, senti que tinha alguma coisa”.

Movido pela insistência

A sorte não esteve ao lado de Carlos Alberto, de 71 anos, na Mega da Virada, mas já lhe "sorriu" em apostas da Lotofácil. O vendedor de picolés, que costuma estacionar seu carrinho na frente de uma lotérica localizada no bairro do Marco, joga todos os dias e já ganhou duas vezes. "Tem muito tempo que jogo, já ganhei duas vezes com 14 números na Lotofácil, e jogo na Quina também. Joguei oito cartões na Mega da Virada, mas só acertei três números", explicou.

Escolha aleatória

De acordo com o ambulante, não existe tática para sair vitorioso, mas, sim, sorte. Ele apenas marca os números que vêm à cabeça sem nenhum significado e espera pelo acerto, algo que não é adotado pelo apostador William Landim, de 59 anos.

Apostador Carlos Alberto conferindo seu jogo. (Arquivo Pessoal)

O empresário trabalha ao lado da mesma lotérica de seu Carlos e aproveita a localização para jogar todos os dias. "Toda semana eu tô apostando em vários jogos da loteria esportiva - Quina, Dupla Sena, Mega-Sena -, de todos eu participo".

Apesar de nunca sair vitorioso, ele brinca que já ganhou a satisfação de contribuir para que outras pessoas fiquem milionárias e compartilha seu método de jogo. Conforme William, basta escolher números que são importantes na sua vida. "Tem esses números que eu jogo há muitos anos e acredito que um dia seja sorteado", apontou ele, que ainda vai fazer a sua fezinha na tarde desta quinta-feira (6).

A tática também é usada por Nelson Dantas, outro jogador assíduo da Mega-Sena. Ele aposta sempre nas datas do seu aniversário, no das filhas e no da esposa, e já venceu a Lotofácil e Mega-Sena algumas vezes, mas, com premiações de baixo valor .