Domingo de rua, café e encontro: uma nova forma de viver Belém

O que era para ser apenas uma manhã comum de domingo na movimentada avenida Brás de Aguiar se transformou, aos poucos, num ponto de encontro de famílias, crianças, pets e amigos em busca de uma experiência diferente de lazer em Belém. A programação, que ocorre de forma esporádica, tem se consolidado como uma opção ao ar livre, unindo música, gastronomia e ocupação afetiva da cidade, tudo isso em plena via pública.

A proposta nasceu de uma iniciativa particular e foi ganhando adesão popular a cada edição. Com o tempo, o que começou com cadeiras na calçada virou um evento que fecha o quarteirão e atrai um público cada vez mais diverso. Famílias inteiras chegam cedo, muitas acompanhadas de seus cães, para aproveitar o clima de descontração. Há quem leve cadeira de praia, quem estenda uma toalha no chão ou simplesmente caminhe sem pressa pelo asfalto agora livre de carros.

“Foi uma surpresa. A gente já conhecia o movimento, mas nunca tinha conseguido vir. Hoje acordamos mais cedo e viemos passear com o cachorrinho. É muito legal ver esse espaço que a gente normalmente cruza com pressa virar lugar de encontro”, conta Julyanna Fontenele, que esteve no evento acompanhada do companheiro Paulo Henrique.

Luciana Martins, advogada, também se encantou com a proposta. “É muito mais saudável participar disso de manhã, com a rua fechada, tranquila, segurança, e depois seguir com o dia mais leve”, diz. A ideia de trazer o café para a calçada e a rua acompanha uma tendência urbana de reconexão com os espaços públicos, algo que Belém, aos poucos, começa a experimentar com mais naturalidade.

“A gente começou esse movimento em outubro, com mesas na calçada, como acontece fora. Foi crescendo, ganhamos apoio e conseguimos a autorização pra fechar a rua”, explica o idealizador da proposta, Paulo Henrique Raiol. “Acho que o mais bonito é ver a cidade viva, com gente aproveitando o espaço que é de todos.”

A programação, que ainda acontece sem uma periodicidade fixa, conta com música ao vivo ou DJs e uma atmosfera que mistura o simples ao sofisticado.