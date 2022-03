Mega-Sena acumulada: veja o que fazer com R$ 130 milhões

Na última quarta-feira (09/03), o sorteio da Mega-Sena acumulou mais uma vez e agora os apostadores podem garantir cerca de R$ 130 milhões em uma simples aposta de R$ 4,50. A fartuna acende os sonhos dos brasileiros, que passam a se questionar o que fazer com o dinheiro. Tem aqueles que pensam em investir, comprar uma casa nova, viajar pelo mundo, ajudar os mais necessitados e até mesmo abrir um grande negócio, já outros, não conseguem ter ideia do que fazer com a bolada. Pensando nisso, o Oliberal.com listou 3 coisas para fazer com o prêmio da mega acumulada, confira.

Aplicar na poupança

Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Jhon Wine, se o valor for aplicado em uma poupança, o ganhador pode conseguir cerca de R$ 685 mil por mês. A vantagem caso a fortuna seja aplicada é que o método garante liquidez, ou seja, a pessoa pode resgatar o valor em forma de dinheiro quando quiser. O ponto negativo é que existem opções melhores de aplicação, que irão garantir uma melhor rentabilidade.

Investir no Tesouro Direto ou CDBs (Certificados de Depósito Bancário)

Uma das opções que garante mais rendimento é investir no Tesouro Direto ou CDB's, método no qual o cliente "empresta" dinheiro aos bancos e, em troca, recebe o valor com juros. Na aplicação desse tipo, o sortudo poderia ter um rendimento de R$ 750 mil por mês.

O sonho da casa própria

Muita gente sonha em conseguir construir ou comprar a casa dos sonhos. Essa é uma das alternativas que o ganhador pode apostar para seu bem-estar, já que é algo que ele e família irão levar para a vida toda. No final de dezembro, o apartamento mais caro do Rio de Janeiro foi colocado à venda por R$ 65 milhões. O imóvel tem quatro andares, piscina, jardim suspenso, sauna, spa, churrasqueira, salão de jogos e vista voltada para o Pão de Açúcar. Caso o vencedor decidisse comprar o apartamento ou algum parecido, ainda conseguiria ter mais da metade do valor para apostar em outros negócios e investir. Porém, é importante ter noção das despesas para manter o imóvel.

Abrir o próprio empreendimento

Muitos apostadores da Mega-Sena já trabalham com o mercado informal e enxergam no sorteio uma possibilidade de abrir um grande negócio. Se o vencedor optasse por investir em uma franquia de perfumes, por exemplo, teria que desembolsar cerca de R$ 510 mil. Uma alternativa é ver os mercados que dão rendimentos e estão em uma onda crescente no país.

O que é possível comprar com o valor?

Com essa bolada, é possível comprar uma frota de 500 carros de luxo, cerca de 153 imóveis no valor de R$ 650 mil cada, mais de mil lanchas e passar mais de um ano hospedado no hotel Gili Lankanfushi, nas Maldivas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)