Oscar Magrini e grande elenco se apresentam em Belém com a peça 'Troca-Troca'

O público paraense poderá conferir neste fim de semana a comédia nacional Troca-Troca, estrelada por Oscar Magrini, Carla Pagani, Paula Zaneti e Rick Conte. O espetáculo será apresentado no Teatro IT Center, em Belém, com sessões no sábado (5), às 21h, e domingo (6), às 19h.

Com diálogos afiados e situações hilárias, a comédia Troca-Troc​a traz uma visão bem-humorada sobre os desafios do amor no século XXI e propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação, e não só do sexo, na manutenção da paixão.

"Até onde as pessoas estão dispostas a ir para reacender a chama da paixão? E, no fim das contas, será que é possível salvar um relacionamento? Ou apenas sobreviver a ele?."

A peça questiona os padrões de beleza que afetam a autoestima das pessoas e, através do riso, busca criar um espaço seguro de cumplicidade, incentivando o público a questionar seus próprios valores e a buscar relacionamentos mais saudáveis e autênticos.

Oscar Magrini e grande elenco se apresentam em Belém com a comédia "Troca-Troca" neste fim de semana. (Divulgação)

A produção é assinada pela APPLAUS ARTE Y ALMA, responsável por grandes sucessos como O Vendedor de Sonhos, O Homem Mais Inteligente da História, Nunca Desista de Seus Sonhos, A Turma da Floresta Viva e O Futuro da Humanidade.

A direção da peça é de Rogério Fabiano e o texto de Ingrid Zavarezzi.

Serviço

Ingressos disponíveis na plataforma ingressomix.com

Sessões: sábado (dia 5, às 21h) e domingo (dia 6, às 19h)

Local: Teatro IT Center (Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta)

Classificação: +14