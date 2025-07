Humorista Hulk Pão apresenta stand-up inspirado em Whindersson Nunes

Inspirado no show de Whindersson Nunes, o humorista Hulk Pão apresenta, nesta quinta (3), o show "Isso definitivamente não é uma missa". A sátira será apresentada a partir das 21 horas, no Teatro Resolve, na avenida Senador Lemos, em Belém. O comediante promete muitas risadas com a apresentação que reúne histórias da infância e situações do cotidiano.

Natural de Macapá, o comediante mora há dois anos em Ananindeua, onde dedica seu tempo à família e ao trabalho. Segundo ele, o espetáculo é também uma forma de contar sobre a amizade que criou com Whindersson. "Ele passou dois dias em casa e, batendo um papo com ele, resolvi fazer esse show. É algo diferente do que já tinha feito", conta.

"Ele me seguia no Instagram, trocávamos algumas mensagens. Na última vez que ele veio em Belém, depois do seu show, tivemos uma conversa muito legal, pois ele tem uma mente brilhante sobre stand-up. Então decidi levar adiante os conselhos que ele me deu", complementa Hulk.

Há 06 anos trabalhando com entretenimento, Paulo Victor, mais conhecido por seu nome artístico "Hulk Pão", vem conquistando ao longo dos anos um grande público com seus shows de "stand-up comedy" e vídeos humorísticos nas redes sociais.

Além de Whindersson, o comediante tem Tirulipa e Cocielo como suas grandes referências. Decidido a trabalhar com humor, ele relembra como sua carreira na internet iniciou. "Comecei no Facebook com a nossa página, que hoje é nossa maior rede, com mais de 1 milhão e 700 mil. Depois, comecei no Instagram e fazia vídeos na minha rua mesmo. Me chamavam de Hulk porque eu era segurança de festas. O 'pão' veio depois, com um vídeo, que foi o primeiro a viralizar, batendo mais de 4 milhões de visualizações", diz.

Mudança para Belém

O humorista saiu de sua terra natal para ajudar no tratamento da mãe e destinado a conhecer diferentes lugares. Ele chegou a morar em Manaus (AM) e decidiu se estabelecer em Ananindeua, onde fica perto da sua culinária e cultura.

Atualmente, ele conta com 741 mil seguidores no Instagram, mais de 919 mil no Tiktok e na página do Facebook com 1.75 milhão. Para o humorista, tudo isso é resultado de muito trabalho, além de nunca ter pensado em desistir.

"Sempre quis visitar lugares e aventurar, conhecer outros públicos, mas decidimos ficar no Pará. Nos aventuramos para várias cidades em busca de crescimento e dinheiro para ajudar a custear o tratamento da minha mãe. Comecei a fazer vídeos com ela, sobre o dia a dia, e isso foi dando certo. O segredo é não desistir!", diz.

Serviço:

Show “Isso definitivamente não é uma missa”;

Quando: 3 de julho;

Horário: 21 horas;

Onde: Teatro Resolve – IT CENTER;

Endereço: Av. Sen. Lemos, 3153.