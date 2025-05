'Isso Definitivamente Não É Um Culto' marca o retorno de Whindersson Nunes a Belém; veja

O humorista e influenciador digital Whindersson Nunes retorna a Belém para apresentar seu novo espetáculo, “Isso Definitivamente Não É Um Culto”. O evento será realizado no Ginásio Mangueirinho, no domingo (1º), com abertura dos portões prevista para as 17h e início do show às 19h. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Ingresso Mix.

O espetáculo marca o retorno de Whindersson aos palcos após um período de dois anos afastado. Em 2021, o artista anunciou que faria uma pausa na carreira de apresentações presenciais, afirmando que precisava reorganizar prioridades pessoais e profissionais. Na época, ele comunicou que “Isso Não É Um Culto” seria seu último show. “Parece que trabalhar a esmo, sem saber onde vai dar, era uma coisa que me deixava angustiado”, disse na ocasião.

Agora, com a nova turnê, o humorista volta a circular pelo Brasil com um espetáculo que aborda temas como o possível fim do mundo, atualidades, redes sociais e religião. O show mantém o formato stand-up, com inserção de reflexões e comentários sobre assuntos contemporâneos. De acordo com Whindersson, a proposta é realizar uma série extensa de apresentações. “Vai ser a maior turnê que eu já fiz na minha vida. O público pode ter certeza que vou em cada cidade que eu puder ir. Espero que seja a melhor coisa que eu já fiz na vida. Vai ser um grande espetáculo”, afirmou.

Whindersson Nunes iniciou sua trajetória pública publicando vídeos nas redes sociais e posteriormente passou a realizar shows de stand-up comedy em diversas cidades do país. Desde então, ampliou suas atividades, incluindo atuação em produções audiovisuais e participação em campanhas publicitárias.

A apresentação em Belém faz parte da agenda de compromissos da nova turnê. O Ginásio Mangueirinho foi o espaço escolhido para o evento na capital paraense. O local, que já recebeu diversos eventos esportivos, culturais e de entretenimento, é também utilizado para receber artistas e públicos de diferentes perfis.

O espetáculo “Isso Definitivamente Não É Um Culto” é uma continuação conceitual do show anterior, “Isso Não É Um Culto”, apresentado antes do anúncio de afastamento do artista dos palcos. O novo projeto mantém a proposta de reunir humor e comentários sobre temas diversos, com referências à atualidade.

Whindersson Nunes segue realizando a turnê em outras cidades do Brasil ao longo dos próximos meses. A agenda completa de apresentações está disponível nos canais oficiais do artista.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)