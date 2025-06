Mangueirão lota para show histórico de 10 anos do Tardezinha com Thiaguinho

O Mangueirão ficou lotado neste sábado (31) para o show de Thiaguinho, em comemoração aos 10 anos do Tardezinha. Nem a chuva rápida que caiu durante a apresentação desanimou o público, que cantou e dançou do início ao fim. A noite contou ainda com a participação especial de Mumuzinho, que levantou ainda mais a galera.

Para celebrar essa edição histórica, o Mangueirão recebeu uma decoração especial: as cadeiras da arquibancada foram personalizadas com um grande mosaico nas cores e na identidade visual do Tardezinha.

“Se não tiver Belém, nem venho”, diz Rafael Zulu no Tardezinha

Rafael Zulu destacou a alegria de trazer o Tardezinha para Belém, cidade que ele e Thiaguinho têm enorme carinho. Ele afirma que não abre mão da capital paraense na turnê e que, se não tiver Belém, nem participa.

Mesmo com a agenda corrida, chegando de madrugada e já seguindo para Miami após o show, fez questão de aproveitar um pouco da cidade, treinou e almoçou comida típica. Sobre o ritmo local, brincou que, além do samba e do pagode, se garante no “treme” e no tecnomelody.

Fã há mais de 10 anos, florista cria loja inspirada em música de Thiaguinho

Vitória Rodrigues foi uma das primeiras a chegar ao Mangueirão para o show de Thiaguinho, artista que acompanha há mais de dez anos. Fã desde a época do grupo Exaltasamba, ela conta que sempre se emociona como se fosse a primeira vez.

A paixão pelo cantor foi tanta que, inspirada na música Buquê de Flores, ela criou uma loja de flores e, desde então, entrega pessoalmente um buquê para ele em todos os shows. “É uma forma de agradecer por tudo que ele representa na minha vida”, afirma.