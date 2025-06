Maeve Jinkings retorna em segunda temporada de DNA do Crime

A atriz Maeve Jinkings, nascida em Brasília, mas criada em Belém, retorna às telas de streaming a partir desta segunda-feira, 02, com a interpretação da policial federal Suellen, na segunda temporada da série “DNA do Crime”, da Netflix. A policial não descansará até colocar Isaac (Alex Nader) e seu bando, que ficará ainda mais perigoso, na prisão. Além disso, a nova temporada vai mostrar uma operação da Quadrilha Fantasma que terminará com a morte de mais um policial próximo a Benício (Rômulo Braga) — e pode ficar pior: Sem Alma (Thomás Aquino) está foragido.

Em toda essa ação e desenrolar policial, Suellen precisa lidar com a maternidade e as investigações nas ruas. Ao lado de Benício (Rômulo Braga), eles vão iniciar uma caçada aos criminosos.

“O grande barato de fazer série é você expor um campo de muitos personagens, poder retornar a essa mesma figura em um recorte diferente da vida dessa pessoa. Tem uma coisa muito marcante nessa 2ª temporada: é a cumplicidade dessa dupla. Essa temporada vai revelar muitas semelhanças entre eles, ainda com muitas diferenças — quase uma inversão, um espelho”, disse Maeve.

A atriz, que está no ar como Cecília, da telenovela Vale Tudo, da Rede Globo, carrega no nome e na história um pouco do Pará. A brasiliense herdou o sobrenome Jinkings do avô materno, Raimundo Jinkings, um famoso livreiro de Belém, jornalista e militante comunista brasileiro de origem escocesa. A mãe é uma fotojornalista, e o pai, um comerciante que deu o nome de Maeve à filha após ter lido, na adolescência, o livro “Meu filho, Meu filho!”, de Howard Spring. Todo esse histórico familiar envolvendo as artes rendeu à atriz o amor por elas, o que resultou em sua profissão. Maeve acredita que o imaginário amazônico e seus mistério lhe levaram também ao mundo da atuação.

“A cultura amazônica é riquíssima, misteriosa, um imaginário onde o lúdico sempre me pareceu muito presente no cotidiano da criança e adolescente que fui. Atuar é dar materialidade ao invisível, ao indizível. Quando comecei a estudar teatro em SP, logo cedo ficou muito claro para mim que esse imaginário pungente, esse flerte com o mistério, era um trunfo que carregaria comigo", reflete a artista.

A série DNA do Crime é inspirada no mega-assalto à transportadora de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai, em 2017. Na ocasião, o roubo — que contou com 40 assaltantes — totalizou mais de US$ 11,7 milhões, o equivalente a R$ 40 milhões à época. A ação durou mais de três horas e envolveu o uso de explosivos para arrombar o cofre da empresa.

“Acho que, de uma maneira geral, os personagens caminharam na escala humana de maturidade e aprendizado. Nesse sentido, o Benício volta mais resignado e introspectivo, com uma maturidade diferente, um pouco mais leve, mas também passa por um ciclo de novo reconhecimento. Anda resignado, mas continua se perguntando coisas”, explica Rômulo Braga.

O fim da primeira temporada de “DNA do Crime” deixou uma grande expectativa no público sobre a continuação. Além disso, a série foi líder do ranking de séries de língua não inglesa em seu lançamento, em 2023. DNA do Crime acumulou 6 milhões de reproduções em sua primeira semana no catálogo da Netflix e, no Brasil, foi a produção nacional mais assistida no segundo semestre de 2023 e no começo de 2024.

“Acho gostosa essa expectativa, mas tento não me prender ao futuro dos personagens. Porque eu sempre acho que a gente precisa se deixar ser surpreendido como artistas, por uma nova história. Às vezes, o público pode ter uma determinada expectativa e a gente pode desobedecer a isso (risos)”, pontua Maeve.

Sobre esses números, a atriz se mostrou animada e surpresa com as marcas atingidas. Ela pôde sentir de perto todo esse alvoroço do público. “Lembro de quando a gente estava lançando a primeira temporada. Eu estava viajando com um filme, e ficava meio chocada com a popularidade da Netflix. Nunca tinha vivido essa experiência. Acho maravilhoso se comunicar entre muitas culturas”, analisa.

“Acho incrível poder divulgar para o mundo inteiro. Acho que mostra que a gente pode produzir coisas de qualidade. Até hoje recebo mensagens do mundo inteiro”, acrescenta Rômulo.

TRAMA

A segunda temporada da série brasileira de ação policial, inspirada em crimes reais, volta com sequências ainda mais tensas e cheias de adrenalina.

“Eu amo fazer séries de ação. DNA do Crime é um atletismo emocional, mas também físico”, diz Maeve Jinkings. “Os novos episódios têm muito mais camadas, cada cena com seu desafio próprio”, completa Rômulo Braga.

Após ajudar o Embaixador a escapar da prisão, Isaac e sua Quadrilha Fantasma se tornam os principais alvos da Polícia Federal. Com roubos ainda mais elaborados, eles acabam virando lendas do crime — e perseguir essas mentes criminosas exigirá tudo dos agentes. Durante a difícil investigação, Suellen terá que provar suas habilidades de liderança, enquanto Benício entra em crise após perder mais um amigo e descobrir que Sem Alma escapou da prisão.