Estudantes de Ananindeua lançam livro que se esgota no mesmo dia na Feira Pan-Amazônica do Livro

Estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Senador Álvaro Adolfo, de Ananindeua, lançaram nesta sexta-feira (15) a quarta edição da publicação “Saapeca IV” no estande da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar – Centro de Convenções. A obra apresenta uma coletânea de 55 contos e narrativas, produzidas pelos estudantes por meio de uma seleção interna. Os professores também podem participar e também passam por uma seleção.

A organizadora do livro, a professora Carmem Maranhão da Escola Senador Álvaro Adolfo explicou que o projeto da instituição de ensino é um incentivo à escrita e à leitura voltado para os alunos. “Só temos gratidão para com a Imprensa Oficial pelos quatro anos de parceria, que torna possível a publicação desses livros, que trazem o trabalho criativo de nossos alunos. Este ano o tema foi contos e lendas da Amazônia”, relatou a docente.

A meta agora é “quebrar o recorde de vendas da Feira do Livro”. Todos os 500 exemplares do “Saapeca IV” colocados à venda na sexta-feira (15) no estande da Ioepa foram vendidos.

ALBANÍZIA - A revista ilustrada “Albanízia – O legado de uma professora para o ensino público do Pará”, também foi lançada nesta sexta-feira. A história escrita por Martha Goreth Lima contou com ilustrações do aluno Marcos Sid para apresentar ao público a trajetória de Albanízia Oliveira de Lima.

A vida profissional da homenageada é uma inspiração para a comunidade escolar. “A história de Albanízia revelou um ser humano respeitoso, ético, solidário, idôneo e hábil”, resumiu Martha Lima. A Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima fica na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém.

MOSQUEIRO - Outro recordista de vendas de livros, que sempre chama atenção, é o professor Sandro Arlan que lançou o livro inédito “Contos e Causos – Mosqueiro de praias e assombrações”. Essa é terceira incursão do professor mosqueirense na recuperação das lendas da ilha, distrito de Belém do Pará.

Sandro Arlan mostra no novo lançamento a relação com as praias fluviais da ilha. “O primeiro livro abordou o imaginário, o segundo o mundo sobrenatural e agora as praias e assombrações da ilha. Meu trabalho tem muita pesquisa principalmente com os moradores mais antigos de Mosqueiro, de um tempo no qual a energia elétrica nem havia chegado na ilha”, relembrou.

Serviço:

“Contos e Causos – Mosqueiro de praias e assombrações”

Autor: Sandro Arlan

Preço: R$ 40

"Albanízia – O legado de uma professora para o ensino público do Pará”

Autores: Martha Goreth Marinho Lima e ilustrações do aluno Marcos Sid

Preço: R$ 20

Local: Estande da Ioepa (menos o Saapeca - esgotado), na 26ª Feira do Livro e das Multivozes, até o dia 17 de setembro de 2023, no Hangar – Centro de Convenções.