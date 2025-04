Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje terça-feira (08/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (08/04), às 15h25, o filme " Uma Família em Apuros", dirigido por Andy Fickman e estrelado por Billy Crystal, Kyl Harrison Breitkpof, Bailee Madison, Bette Midler, Tom Everett Scott e Marisa Tomei.

Qual a sinopse do filme Uma Família em Apuros?

Quando a filha Alice (Marisa Tomei) sai para trabalhar, Artie (Billy Crystal) e Diane Decker (Bette Midler) passam a cuidar dos netos. O problema é que os métodos modernos de educação, que excluem punições e deixam de lado qualquer tipo de diversão, entram em conflito com tudo aquilo que Artie e Diane aprenderam com a vida. Logo eles decidem abandonar as recomendações da filha e adotar seu próprio método, usando algumas táticas inesperadas para conquistar os netos e ensiná-los a serem crianças de verdade.

Veja o trailer de Uma Família em Apuros

Informações do filme Uma Família em Apuros

Título Original: Parental Guidance

Classificação: Livre

Duração:1h45m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia,Família

Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)