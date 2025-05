Belém é a quinta capital a receber o Tardezinha com Thiaguinho

Belém será palco da turnê da maior roda de pagode do Brasil. O próximo show da Tardezinha, que celebra 10 anos em 2025, ocorre no Estádio Mangueirão na tarde de sábado, dia 31 de maio. Thiaguinho e seus convidados, incluindo Mumuzinho - que já foi anunciado, sobem ao palco a partir das 15h.

Ao todo, serão 26 cidades brasileiras e internacionais que vão receber a festa este ano. Angola, Austrália, Estados Unidos e Portugal são os países que estão na rota do evento. Será a primeira vez que a Tardezinha vai ser apresentada na África e na Oceania. Já no Brasil, além do Rio de Janeiro, Curitiba, Vitória, Recife e agora Belém, o público poderá acompanhar ainda shows em Porto Alegre, Florianópolis, Londrina, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Campo Grande, Niterói, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Salvador, Maceió, Natal, Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus.

Inclusive, em alguns lugares, o tardezinha já está com ingressos esgotados.

A Tardezinha é realizada e produzida pela Fábrica Entretenimento, Paz & Bem Entretenimento e A Vera.