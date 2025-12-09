Capa Jornal Amazônia
Ingressos antecipados do Rock In Rio 2026 esgotam em menos de uma hora

Venda antecipada garante acesso a evento no Rio de Janeiro, com nova oportunidade em 2026

Estadão Conteúdo

Os ingressos antecipados para o Rock in Rio 2026, chamados de Rock in Rio Card, esgotaram em menos de uma hora nesta terça-feira, 9. A venda ocorreu pela internet e garante acesso ao festival que será realizado no Rio de Janeiro.

O Rock in Rio Card é um ingresso de entrada antecipada que concede acesso a um único dia do festival, com a escolha da data a ser feita posteriormente.

Os valores de comercialização foram de R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 para o Ingresso Itaú. Este último ofereceu 15% de desconto para pagamentos com cartões de crédito do banco, além de parcelamento ampliado.

Datas do Rock in Rio 2026 e shows confirmados

O festival está marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026. Entre os shows já confirmados para a próxima edição, estão os de:

  • Elton John
  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • Stray Kids

A programação completa do evento, no entanto, ainda não foi divulgada.

Nova chance para adquirir ingressos

Segundo a organização, os fãs que não conseguiram comprar os bilhetes terão uma nova oportunidade na venda oficial agendada para 2026. A data específica para esta nova comercialização será anunciada em breve.

