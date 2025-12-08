Capa Jornal Amazônia
Wagner Moura disputa Globo de Ouro 2026 por ‘O Agente Secreto’

Lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8) pela organização; cerimônia ocorrerá em Los Angeles.

Wagner Moura foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama por 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho. Com isso, ele se torna o primeiro brasileiro a concorrer nessa categoria de Cinema. A lista completa dos indicados foi divulgada pela organização da premiação nesta segunda-feira (8). A cerimônia ocorrerá em 11 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O ator já havia concorrido em 2016, na categoria de Melhor Ator em Série de Drama, por sua atuação como Pablo Escobar em 'Narcos', da Netflix. Na ocasião, o prêmio ficou com Jon Hamm, por Mad Men.

Em 2025, a atriz Fernanda Torres fez história ao ganhar como Melhor Atriz em Filme de Drama por 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles. 

Mais indicações! 

Para a alegria dos brasileiros, o 'O Agente Secreto' também aparece em outras categorias do Globo de Ouro. O longa foi selecionado para concorrer a Melhor Filme de Drama, tornando-se a primeira produção brasileira a alcançar essa indicação. O filme ainda disputa o prêmio de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

 

