Ator cearense Silvero Pereira e coreógrafa paraense Thais Sousa vencem final da 'Dança dos Famosos'

A grande final da “Dança dos Famosos 2025”, quadro do “Domingão com Huck”, consagrou neste domingo (7/12) o ator cearense Silvero Pereira como campeão da temporada, ao lado da parceira e coreógrafa paraense Thais Sousa. A dupla encerrou os quatro meses de competição no topo do pódio após apresentações na valsa e no samba, estilos que marcaram a decisão ao vivo na TV Globo.

A edição comemorativa de 20 anos do quadro reuniu na última etapa três finalistas: Manu Bahtidão e Heron Leal, Silvero Pereira e Thais Sousa, e Wanessa Camargo e Diego Basílio. Ao longo da temporada, os participantes se dedicaram a apresentações em grupo e em dupla, passando por 17 ritmos diferentes, até a noite que definiu os vencedores.

O resultado final da competição ficou assim:

1º lugar: Silvero Pereira e Thais Sousa — 159,8 pontos

2º lugar: Wanessa Camargo e Diego Basílio — 157,5 pontos

3º lugar: Manu Bahtidão e Heron Leal — 157,4 pontos

A vitória de Silvero e Thais celebra também a força dos talentos nordestinos e amazônicos na televisão brasileira. A coreógrafa paraense, que ganhou destaque ao longo da competição, conquistou a torcida dos fãs do ator, garantindo junto com ele o título de campeões da “Dança dos Famosos 2025”.

