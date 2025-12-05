Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém
Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda
Os integrantes da banda Calcinha Preta compartilharam, na tarde desta sexta-feira (5), um passeio pela Estação das Docas, em Belém. Durante a visita, o grupo circulou pelo complexo turístico, interagiu com o público e recebeu o carinho dos fãs que estavam no local. O grupo está na capital paraense para a gravação de seu novo DVD, marcada para o domingo (7), no Estádio Mangueirão.
Nas redes sociais, eles agradeceram a recepção calorosa: “Obrigado, Belém, por receber a gente com tanto amor, vocês fazem parte da nossa história”.
