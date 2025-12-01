Calcinha Preta desembarca em Belém na semana de gravação do DVD

Após 20 anos, a banda Calcinha Preta irá gravar mais um DVD em Belém. O grupo desembarcou na capital paraense nesta segunda-feira, 01, para essa semana de muito trabalho. Marlus Viana, Mika Rodrigues, Daniel Diau, O'hara Ravick e Bell Oliver, foram recebidos por centenas de fãs no Aeroporto Internacional de Belém, com faixas e muita gritaria.

A Calcinha Preta vai gravar no dia 06 de dezembro, no estádio Mangueirão, o DVD "Mágica, o Espetáculo".

Em Belém, a banda irá realizar ensaios, gravações de guias e encontros com fãs e imprensa.

HISTÓRIA

Em, 16 de abril de 2005, Belém a Calcinha Preta gravava seu segundo DVD, Mágica, diante de mais de 80 mil pessoas na extinta Arena Yamada. Na ocasião, estavam na banda: Paulinha Abelha, Silvânia Aquino, Daniel Diau, Ana Gouveia e Bell Oliver.

O lançamento do projeto rendeu 1.600.000 cópias vendidas, garantindo à Calcinha Preta um disco de diamante duplo e o reconhecimento como o maior DVD da história do forró.