Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Dança dos Famosos': veja quem foi eliminado, classificação e notas deste domingo

Estadão Conteúdo

Alvaro foi eliminado da Dança dos Famosos deste domingo, 23, no Domingão Com Huck. Seguem na disputa por uma vaga na final David Junior, Manu Bathidão, Silvero Pereira e Wanessa Camargo. Confira abaixo classificação, notas e vídeos deste domingo.

Classificação da 'Dança dos Famosos'

196.4 - Silvero Pereira e Thaís Sousa 196.1 - Wanessa Camargo e Diego Basílio 196.0 - Manu Bahtidão e Heron Leal 195.8 - David Junior e Jaque Paraense 194.6 - Alvaro e Mariana Torres (eliminados)

Alvaro e Mariana Torres

9.5 - Carlinhos de Jesus 9.5 - Ana Botafogo 9.6 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.7 - Plateia 9.9 - Gshow (voto dos telespectadores)

Wanessa Camargo e Diego Basílio

9.8 - Carlinhos de Jesus 9.8 - Ana Botafogo 9.8 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.8 - Plateia 9.7 - Gshow (voto dos telespectadores)

David Júnior e Jaque Paraense

9.8 - Carlinhos de Jesus 10 - Ana Botafogo 9. 9 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.8 - Plateia 9.8 - Gshow (voto dos telespectadores)

Manu Bahtidão e Heron Leal

9.8 - Carlinhos de Jesus 9.8 - Ana Botafogo 9.7 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.7 - Plateia 9.8 - Gshow (voto dos telespectadores)

Silvero Pereira e Thaís Sousa

9.7 - Carlinhos de Jesus 9.8 - Ana Botafogo 9.9 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.7 - Plateia 9.9 - Gshow (voto dos telespectadores)

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos em 2025 Até o momento, 11 dos participantes originais já deixaram a competição no Domingão Com Huck.

Relembre:

Alvaro (23/11) Richarlyson (16/11) Nicole Bahls (09/11) Allan Souza Lima (09/11) Duda Santos (02/11) Lucas Leto (26/10) Rodrigo Faro (19/10) Tereza Seiblitz (19/10) Luan Pereira (lesão) (19/10) Gracyanne Barbosa (lesão) (05/10) Catia Fonseca (30/08) Fernanda Paes Leme (30/08)

Quando será a final da Dança dos Famosos 2025

A previsão é de que a grande final do programa seja realizada no Domingão Com Huck de 7 de dezembro de 2025, coincidindo também com a última rodada do Brasileirão de futebol.

Os quatro remanescentes da disputa deste domingo ainda se enfrentam na 'semifinal' dia 30, para definição dos três finalistas.

Classificação antes da 'Dança dos Famosos' de hoje

Vale ressaltar que as notas na atual fase são cumulativas, e a classificação atual é feita com base na média dos programas anteriores, também - inclusive em termos de eliminação. Confira como estava a pontuação antes das notas deste domingo, 23.

127.4 - Silvero Pereira e Thaís Sousa 127.2 - Wanessa Camargo e Diego Basílio 127.0 - Manu Bahtidão e Heron Leal 126.7 - David Junior e Jaque Paraense 126.4 - Alvaro e Mariana Torres

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/DANÇA DOS FAMOSOS/CLASSIFICAÇÃO/ELIMINAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane se forma na CAL com filha de Tadeu Schmidt: 'Que ironia bonita do destino'

Publicação foi feita no domingo (23), durante a celebração da conclusão do curso

24.11.25 12h12

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

LUTO

Morre Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', aos 81 anos

A causa da morte não foi informada

24.11.25 9h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

MAIS LIDAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

SAÚDE

Miss Jamaica segue internada na UTI após sofrer queda no Miss Universo

Segundo a Organização Miss Universo Jamaica, a modelo deverá permanecer na UTI por, no mínimo, sete dias

23.11.25 17h27

CELEBRIDADE

Morre cantor Jimmy Cliff, referência do reggae, aos 81 anos

A informação foi divulgada em seu perfil no Instagram, com assinatura da esposa, nessa segunda-feira (24)

24.11.25 8h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda