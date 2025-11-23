'Dança dos Famosos': veja quem foi eliminado, classificação e notas deste domingo
Alvaro foi eliminado da Dança dos Famosos deste domingo, 23, no Domingão Com Huck. Seguem na disputa por uma vaga na final David Junior, Manu Bathidão, Silvero Pereira e Wanessa Camargo. Confira abaixo classificação, notas e vídeos deste domingo.
Classificação da 'Dança dos Famosos'
196.4 - Silvero Pereira e Thaís Sousa 196.1 - Wanessa Camargo e Diego Basílio 196.0 - Manu Bahtidão e Heron Leal 195.8 - David Junior e Jaque Paraense 194.6 - Alvaro e Mariana Torres (eliminados)
Alvaro e Mariana Torres
9.5 - Carlinhos de Jesus 9.5 - Ana Botafogo 9.6 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.7 - Plateia 9.9 - Gshow (voto dos telespectadores)
Wanessa Camargo e Diego Basílio
9.8 - Carlinhos de Jesus 9.8 - Ana Botafogo 9.8 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.8 - Plateia 9.7 - Gshow (voto dos telespectadores)
David Júnior e Jaque Paraense
9.8 - Carlinhos de Jesus 10 - Ana Botafogo 9. 9 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.8 - Plateia 9.8 - Gshow (voto dos telespectadores)
Manu Bahtidão e Heron Leal
9.8 - Carlinhos de Jesus 9.8 - Ana Botafogo 9.7 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.7 - Plateia 9.8 - Gshow (voto dos telespectadores)
Silvero Pereira e Thaís Sousa
9.7 - Carlinhos de Jesus 9.8 - Ana Botafogo 9.9 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Serginho Groisman 9.7 - Plateia 9.9 - Gshow (voto dos telespectadores)
Quem foi eliminado da Dança dos Famosos em 2025 Até o momento, 11 dos participantes originais já deixaram a competição no Domingão Com Huck.
Relembre:
Alvaro (23/11) Richarlyson (16/11) Nicole Bahls (09/11) Allan Souza Lima (09/11) Duda Santos (02/11) Lucas Leto (26/10) Rodrigo Faro (19/10) Tereza Seiblitz (19/10) Luan Pereira (lesão) (19/10) Gracyanne Barbosa (lesão) (05/10) Catia Fonseca (30/08) Fernanda Paes Leme (30/08)
Quando será a final da Dança dos Famosos 2025
A previsão é de que a grande final do programa seja realizada no Domingão Com Huck de 7 de dezembro de 2025, coincidindo também com a última rodada do Brasileirão de futebol.
Os quatro remanescentes da disputa deste domingo ainda se enfrentam na 'semifinal' dia 30, para definição dos três finalistas.
Classificação antes da 'Dança dos Famosos' de hoje
Vale ressaltar que as notas na atual fase são cumulativas, e a classificação atual é feita com base na média dos programas anteriores, também - inclusive em termos de eliminação. Confira como estava a pontuação antes das notas deste domingo, 23.
127.4 - Silvero Pereira e Thaís Sousa 127.2 - Wanessa Camargo e Diego Basílio 127.0 - Manu Bahtidão e Heron Leal 126.7 - David Junior e Jaque Paraense 126.4 - Alvaro e Mariana Torres
