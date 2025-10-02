Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Andressa Urach é conhecida pelas parcerias nas produções dos conteúdos adultos. Ela já trabalhou com diversas celebridades, mas o que chama atenção dos internautas é quando ela anuncia um collab com algum parente. Alguns conteúdos envolveram o pai e a ex-sogra. Recentemente, ela publicou um vídeo com a família reunida e revelou: "Família Urach em ação! Pai, irmã, filho, ex, amigo e amigas".

Apesar de não ter tido uma infância fácil e um ambiente familiar saudável, como Urach mesmo contou em algumas entrevistas, a família da modelo tem participado cada vez mais das suas produções e os laços se estreitaram. O exemplo da ex-A Fazenda arrastou boa parte dos seus familiares para o lucrativo ramo do conteúdo adulto, então o parentes se tornaram "pau para toda obra".

Família é para apoiar

No início da carreira, os vídeos de Urach eram gravados pelo próprio filho, Arthur Urach. Com o passar do tempo, parece que o negócio se transformou em familiar. Mesmo com todas as críticas à filha enquanto ela buscava alcançar a fama e o sucesso, o pai dela, Carlos Urach entrou para o universo pornô nos últimos meses. Para completar, a irmã da modelo, Pâmela Urach, também passou a criar conteúdo +18.

Em outra publicação nas redes sociais, Andressa Urach lançou um desafio: "Duvido a sua família ser mais unida que a família Urach".

Nos comentários da publicação, uma pessoa comentou: "eles podem usar a trilha sonora de A Grande Família?". "Minha família também é bem unida, rsrs. Parabéns pela filmagem, você arrasa! Sou super fã do seu trabalho, beijos com carinho" elogiou outra pessoa.

Uma terceira pessoa defendeu os conteúdos de Andressa Urach: "Não tá roubando e nem matando, muito menos fazendo mal às pessoas! Tá ótimo!".

Apesar das críticas, a loira continua gravando as suas produções e ganhando cifras altas com os seus conteúdos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)