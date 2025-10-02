Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

Rafael Lédo
fonte

Andressa Urach e a família produziram novo conteúdo adulto, envolvendo o pai, a irmã, o ex e o filho da modelo (Reprodução / Instagram @aandressaurach)

Andressa Urach é conhecida pelas parcerias nas produções dos conteúdos adultos. Ela já trabalhou com diversas celebridades, mas o que chama atenção dos internautas é quando ela anuncia um collab com algum parente. Alguns conteúdos envolveram o pai e a ex-sogra. Recentemente, ela publicou um vídeo com a família reunida e revelou: "Família Urach em ação! Pai, irmã, filho, ex, amigo e amigas".

Apesar de não ter tido uma infância fácil e um ambiente familiar saudável, como Urach mesmo contou em algumas entrevistas, a família da modelo tem participado cada vez mais das suas produções e os laços se estreitaram. O exemplo da ex-A Fazenda arrastou boa parte dos seus familiares para o lucrativo ramo do conteúdo adulto, então o parentes se tornaram "pau para toda obra".

VEJA MAIS

image Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista
Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

image Treta superada: Andressa Urach e Luiza Ambiel aparecem juntas em conteúdo adulto com ex de Urach
Após troca de farpas nas redes sociais, ex-Miss Bumbum e musa da Banheira do Gugu selam a paz em vídeo sensual com Cassiano Kylian, ex de Urach

Família é para apoiar

No início da carreira, os vídeos de Urach eram gravados pelo próprio filho, Arthur Urach. Com o passar do tempo, parece que o negócio se transformou em familiar. Mesmo com todas as críticas à filha enquanto ela buscava alcançar a fama e o sucesso, o pai dela, Carlos Urach entrou para o universo pornô nos últimos meses. Para completar, a irmã da modelo, Pâmela Urach, também passou a criar conteúdo +18.

Em outra publicação nas redes sociais, Andressa Urach lançou um desafio: "Duvido a sua família ser mais unida que a família Urach".

Nos comentários da publicação, uma pessoa comentou: "eles podem usar a trilha sonora de A Grande Família?". "Minha família também é bem unida, rsrs. Parabéns pela filmagem, você arrasa! Sou super fã do seu trabalho, beijos com carinho" elogiou outra pessoa.

Uma terceira pessoa defendeu os conteúdos de Andressa Urach: "Não tá roubando e nem matando, muito menos fazendo mal às pessoas! Tá ótimo!". 

Apesar das críticas, a loira continua gravando as suas produções e ganhando cifras altas com os seus conteúdos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

andressa urach

Conteúdo Adulto

arthur urach
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

AOS PEQUENOS

Assembleia Paraense divulga programação especial para o Dia das Crianças

Estão confirmadas brincadeiras e atividades físicas para as crianças

02.10.25 10h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda