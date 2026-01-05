Capa Jornal Amazônia
Rico Melquiades acusa ex de agressão: ‘Ele veio para cima de mim’

Influenciador afirma ter sido ameaçado e diz que reagiu após discussão; ex apresenta versão diferente dos fatos

Rico Melquiades e Matheus Freire (Reprodução/ Redes sociais)

O ano de 2026 começou movimentado no universo dos famosos nas redes sociais. Após a apresentadora Cariúcha e o médico Danilo Brava trocarem acusações de agressão por meio da internet, outro episódio de violência ganhou repercussão no último domingo (4).

Desta vez, o influenciador Rico Melquíades, vencedor de A Fazenda 13, afirmou que teria sido alvo de uma tentativa de agressão por parte do ex-namorado, Matheus Freire. Segundo Rico, ele reagiu ao confronto arremessando pedras contra veículos pertencentes a Matheus e à mãe dele. A confusão teria ocorrido durante uma viagem de Ano Novo e veio a público após ambos relatarem versões do episódio em seus perfis no Instagram.

Ex-namorados, os dois apresentaram narrativas diferentes sobre a briga, que teria envolvido agressões físicas e danos materiais. Antes de relatar diretamente o ocorrido, Rico optou por introduzir o assunto de forma indireta aos seguidores.

“Se você passasse a virada com seu ex-namorado e descobrisse que o amigo do ex que estava na mesma casa estava querendo d** para ele, o que você faria?”, disse nos Stories. 

Na sequência, o influenciador afirmou que a situação aconteceu em meio a uma conversa sobre uma possível reconciliação e alegou ter reagido após ser atacado. Ele admitiu ter arremessado pedras contra o carro do ex-companheiro.

“Antes que comecem a me julgar, eu meti pedrada no carro dele porque ele veio para cima de mim. Também tentei quebrar o carro da mãe dele para pegar o amigo que estava dentro, mas não deixaram”, aformou. 

Matheus Freire também se manifestou e apresentou uma versão diferente dos fatos. O ex-participante do 'De Férias com o Ex' afirmou que a agressão teria partido inicialmente de Rico, embora não o tenha citado nominalmente.

“A pessoa jogou uma pedra no meu carro e amassou o veículo. Isso me deixou extremamente irritado e eu acabei reagindo no impulso. Quando eu vi o carro amassado, fui para cima com tudo. Sorte dele que meu irmão separou”, disse. 

Segundo Matheus, o confronto envolveu apenas os dois e foi interrompido por pessoas que estavam no local. Ele afirmou não compactuar com violência, mas disse ter perdido o controle após se sentir provocado. “Ninguém interferiu, a não ser para separar. Eu odeio agressão, mas tenho um limite, que foi ultrapassado. Ele queria comprar o carro que comprei para minha mãe há menos de um mês”, afirmou. 

Ainda de acordo com Matheus Freire, houve agressão física durante a discussão. “E faria de novo, porque jamais admitirei que alguém prejudique minha família. Eu não trabalho para deixar um surtado de três metros se achando dono do mundo fazer o que quer e estragar o fruto do meu trabalho”, declarou. 

