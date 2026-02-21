Após sucesso entre brasileiras, galã turco Can Yaman prepara filmes e carreira no país

O ator Can Yaman, conhecido no Brasil por papéis em novelas e séries turcas exibidas no catálogo da Globoplay, revelou que pretende gravar um filme no país e ampliar sua atuação no mercado audiovisual brasileiro.

VEJA MAIS

Ele adiantou que será mais de uma produção cinematográfica no Brasil. “Quero ficar no país durante um tempo e trabalhar bastante aí”, disse em entrevista ao portal Notícias da TV.

Durante a conversa, o galã detalhou que já recebeu propostas concretas para atuar em produções nacionais. “Eu planejo gravar dois filmes aí! Já recebi o roteiro de um, está aqui comigo. Ainda preciso lê-lo, porque não tive tempo, ele chegou faz alguns dias”, contou.

O interesse pelo Brasil, segundo ele, está diretamente ligado à recepção do público. “Foi algo surpreendente para mim! Eu já fui ao Brasil algumas vezes, e toda vez que viajo parece que o carinho fica maior. No aeroporto, no hotel, nos encontros que faço com fãs. É ainda maior do que o que eu vejo na Itália! Então, entendi que preciso fazer mais coisas por aí”, declarou.

Essa não é a primeira vez que Can tenta a vida de artística fora da Turquia. Em 2020, Yaman se mudou para a Itália, onde passou a desenvolver projetos voltados ao público local. A mudança resultou na escolha do ator para interpretar o personagem Sandokan em uma nova adaptação televisiva do personagem.