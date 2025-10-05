Conheça todas as novelas turcas dubladas em português disponíveis na Globoplay

As novelas turcas ganham cada vez mais espaço das plataformas de streaming. O catálogo da Globoplay possui dizis de diversos gêneros e para os gostos mais diferentes. Além disso, as produções contam com o talento de atores famosos, como Can Yaman, Demet Özdemir, Özge Gürel e Burak Deniz.

Dentre as indicações está a novela turca "Mãe". O enredo da história é sobre uma professora que tenta dar o melhor para uma aluna que passa por necessidades. O amor de mãe e filha surge a partir das dificuldades e desafios que as duas terão que enfrentar.

A direção é por conta de Nadim Güç ("Força de Mulher") e Merve Aytekin ("O Segredo de Feriha"). O roteiro é assinado por Berfu Ergenokon, mas a equipe de escritores é composta por Deniz Gürlek ("O Último Guardião") e Melek Seven ("Você é a Minha Pátria").

Confira os detalhes das novelas turcas da Globoplay:

1. Novela turca "Dolunay"

A novela turca "Dolunay" é a produção mais recente no catálogo da Globoplay (Divulgação)

Sinopse: O amor pode surgir de uma confusão. Este é o caso de Nazli (Özge Gürel) e Ferit (Can Yaman). Ela sonha em ser uma grande chefe profissional e aceita trabalhar numa mansão. Acontece que ela acredita que o seu patrão é um senhor de idade avançada, enquanto ele acredita que a chefe particular é uma idosa. Por conta de algumas coincidências, eles acabam passando mais tempo do que pretendiam, então é a relação dos dois pode ganhar novos temperos e tomar um rumo que eles não buscavam.

Elenco: Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtas, Necip Memili, Öznur Serçeler e Ilayda Akdogan

Número de episódios: 81

Onde assistir: Globoplay

2. Novela turca "Hercai: Amor e Vingança"

Sinopse: Miran (Akın Akınözü) está em busca de vingança por conta da morte de seus pais. O seu plano é entrar para a família que destruiu a sua, mas ele não contava com as surpresas do destino e do amor em sua vida. Ele acaba se apaixonando pela neta do cruel Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan), chamada Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin). Envolvidos numa relação conflituosa, eles terão que fazer escolhas que podem mudar completamente as suas vidas.

Elenco: Akin Akınözü, Ebru Sahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer e Gülçin Hatihan

Número de episódios: 100

Onde assistir: Globoplay

3. Novela turca "Marasli: O Protetor"

Sinopse: Celâl Kün, conhecido como Marasli (Burak Deniz) é um ex-comandante das forças especiais turcas que busca uma vida mais tranquila ao abandonar a vida militar após sua filha, Zelis (Bedriye Roza Çelik), ser gravemente ferida em um ataque terrorista. Tudo muda quando Mahur Türel (Alina Boz) entra na sua vida e ela registra um crime pelo qual será perseguida pelos criminosos. Marsali salva a vida dela e é contratado pelo pai da fotógrafa, Aziz Türel (Kerem Atabeyoglu). Com o tempo, os dois vão se aproximando e tudo pode acontecer.

Elenco: Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Mustafa Kılıç, Saygin Soysal e Cengiz Sezgin

Número de episódios: 74

Onde assistir: Globoplay

4. Novela turca "El Turco"

Sinopse: A dizi conta a história de uma tradição turca sobre um soldado do século XVII que se transformou num herói depois que liderou uma revolta após ser ferido durante a campanha do Império Otomano para conquistar Viena, em 1683. Can Yaman vive o lendário Hasan Balaban numa trama que envolve ação, romance e aventura.

Elenco: Can Yaman, Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl e Slavko Sobin

Número de episódios: 6

Onde assistir: Globoplay

5. Novela turca "A Sonhadora"

Sinopse: Sanem (Demet Özdemir) é uma jovem que luta contra as arbitrariedades dos pais, que querem que ela se case com uma pessoa que ela não tem sentimentos ou procure um emprego estável, já que o seu grande sonho é se tornar escritora. Assim, ela busca emprego na empresa em que a sua irmã Leyla (Öznur Serçeler) trabalha. Lá, ela vai conhecer Can (Can Yaman), em que os dois vão se aproximar de forma inesperada.

Elenco: Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez e Özelem Tokaslan

Número de episódios: 161

Onde assistir: Globoplay

6. Novela turca "Sr. Errado"

Sinopse: Ezgi (Özge Gürel) é uma mulher que acreditava no amor até descobrir que estava sendo traída pelo namorado. Ela decide que vai encontrar o homem ideal, que seja digno de merecer o seu amor, ainda que já não acredite tanto assim que ele exista. Ela acaba recebendo conselhos amorosos do seu vizinho, Özgür (Can Yaman), com uma condição: que ela finja ser namorada dele por uma noite. Ele é um homem que não acredita nenhum pouco no amor e é do tipo que estraga a vida de qualquer um, mas agora pode ser diferente.

Elenco: Can Yaman, Özge Gürel, Serkay Tütüncü, Cemre Gümeli, Fatma Toptas, Ece Ìrtem e Gürgen Öz

Número de episódios: 43

Onde assistir: Globoplay

7. Novela turca "Mãe"

Sinopse: A novela turca é focada na jovem professora substituta Zeynep Güneş (Cansu Dere) e Melek (Beren Gökyıldız), uma menina de 7 anos que tem passado por momentos muito difíceis apesar da pouca idade. Depois que o pai dela morreu, a mãe (Gonca Vuslateri) acaba descontando toda a tristeza e amargura que sente pela vida na criança. Além disso, ela acaba passando a conviver com um padastro violento e que a humilha constantemente. Sabendo da realidade da criança, a professora não pensará duas vezes em sequestrá-la para dar uma vida melhor a ela e se tornar a nova mãe dela. Esse será o início de uma relação cheia de afeto e preenchimento das lacunas que a falta de amor da família trazem.

Elenco: Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri, Berkay Ateş e Can Nergis

Número de episódios: 85

Onde assistir: Globoplay

8. Novela turca "O Último Verão"

Sinopse: Um promotor de justiça, Selim Kara (Ali Atay), que tem um senso de justiça apurado, faz de tudo para concluir os seus casos com sucesso. Certo dia, ele recebe uma proposta muito boa do líder da máfia, mas nada que envolva dinheiro. Selçuk Taşkın (Arif Pişkin) foi preso há 8 anos por Selim e agora pretende contar tudo o que sabe sobre o universo do crime, mas com uma condição: que seu filho, Akgün (Alperen Duymaz), seja protegido pelo promotor. Isso muda completamente a vida de todos os envolvidos.

Elenco: Halil Babür, Ali Atay, Alperen Duymaz, Arif Piskin e Hafsanur Sancaktutan

Número de episódios: 93

Onde assistir: Globoplay

9. Novela turca "Amor e Honra"

Sinopse: Yasemin (Melis Sezen) é uma jovem batalhadora que cuida do irmão mais novo, Murat (Kerim Tuna Kara), que precisa de uma cirurgia para ter audição. Enquanto ela busca dar uma vida confortável para Murat, ela conhece um empresário rico, mas o começo deles não foi nada bom, pois Cem (Burak Sevinç) tentou comprar o silêncio de Yasemin. Mesmo assim, logo ela começa um relacionamento intenso com ele, apesar dele carregar traumas ainda não resolvidos. Com o passar do tempo, o amor deles será colocado à prova por conta da situação financeira da empresa de Cem.

Elenco: Melis Sezen, Burak Sevinç, Mehmet Bozdoğan e Tolga Güleç

Número de episódios: 30

Onde assistir: Globoplay

10. Novela turca "Ramo: Entre o Amor e o Poder"

Sinopse: A história se passa numa cidade tomada pelo crime organizado. Ramo (Murat Yildirim), um homem mau e frio, lidera a gangue de bairro que sustenta uma rede de crime por meio do contrabando de combustível. Acontece que ele tem um senso de justiça aguçado, pois entende que os mais pobres já sofreram demais na vida. Por conta disso, ele acaba se rebelando contra o chefe do crime, Cengiz (Kerem Atabeyoglu), então decide ser o líder da cidade. Só ele reencontra o seu primeiro amor, Sibel (Esra Bilgiç), filha de Cengiz, e isso pode colocar à prova o seu plano.

Elenco: Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Görkem Sevindik e İlker Aksum

Número de episódios: 130

Onde assistir: Globoplay

11. Novela turca "O Segredo de Feriha"

A novela turca "O Segredo de Feriha" está disponível na Globoplay (Divulgação)

Sinopse: Feriha (Hazal Kaya) é uma jovem pobre que mora num apartamento no porão de um edifício de luxo porque seu pai trabalho no local. Depois que ela entra numa universidade particular por causa de uma bolsa integral, ela tenta se passar por uma pessoa com muito dinheiro. Acontece que ela chama a atenção de todos e o seu segredo pode estar em risco, principalmente, depois de se envolver com Emir (Çağatay Ulusoy), um playboy rico e bonito.

Elenco: Yağmur Tanrısevsin, Vahide Gördüm, Ceyda Ateş, Hazal Kaya e Çağatay Ulusoy

Número de episódios: 174

Onde assistir: Globoplay

