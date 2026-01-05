Capa Jornal Amazônia
Celebridades

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

Nirah Duarte brilha em Fortaleza (Reprodução)

Levando a autêntica energia paraense para além das fronteiras do Norte, a cantora Nirah Duarte foi um dos grandes destaques do festival "Emoções de Verão 2026". O evento, realizado no icônico Bosque do Marina Park, em Fortaleza (CE), teve a artista como atração no último domingo (4), marcando o encerramento do primeiro e concorrido fim de semana da programação.

Demonstrando domínio de palco e carisma, Nirah não se limitou ao tablado: a cantora quebrou protocolos e desceu para o meio da galera, criando um momento de conexão única com o público cearense. O repertório foi uma verdadeira ode à cultura do Pará, apresentando uma mistura vibrante de tecnobrega e melody. A recepção não poderia ser melhor, com a plateia acompanhando em coro os hits, provando que o som do Norte conquistou de vez o Nordeste.

O show em Fortaleza é apenas o pontapé inicial de um ano que promete ser divisor de águas na carreira da artista. Para 2026, Nirah Duarte já prepara um calendário extenso de apresentações em nível nacional. Além da agenda de shows, a cantora revelou que está imersa em estúdio para o lançamento de um projeto autoral e o anúncio de parcerias musicais inéditas com grandes nomes do cenário brasileiro.

A noite de encerramento no Marina Park ainda contou com o romantismo do grupo Sorriso Maroto, além de Diego Facó.

