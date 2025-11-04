Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single

O próximo Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia, já tem data e o paraense torce por novidades. Com uma edição especial de Natal, que acontece em dezembro, o reality show virtual, transmitido nas suas redes sociais, já tem Zé Vaqueiro confirmado. Porém, recentemente Carlinhos Maia elogiou a cantora Nirah Duarte e fãs começaram a pedir a presença dela na próxima edição.

A cantora paraense, que soma quase 100 mil seguidores só no seu perfil no Instagram, teve um dos seus Reels invadido por Carlinhos Maia, que elogiou a sua interpretação na música “Aceito Mesmo Assim”.

“Caramba, que voz”, escreveu o influenciador.

Nirah ficou conhecida nacionalmente por sua participação em reality shows musicais como The Voice Brasil e recentemente no Estrela da Casa. Ela lançou em outubro o single “Aceito Mesmo Assim”, que mergulha fundo nas emoções e nas verdades que muitas mulheres vivem, mas nem sempre têm coragem de expor.

Com uma interpretação intensa e uma voz marcante, a cantora transforma a dor e a entrega em arte, criando uma canção que fala sobre aceitar o outro com todos os defeitos, e às vezes, até o que machuca.

“Essa música é sobre sentimentos reais, sobre amores complicados e sobre o que a gente sente, mas nem sempre consegue dizer. Eu quis trazer a minha essência de forma crua e sincera, com aquela mistura de romantismo e força que sempre me acompanha”, conta a artista.

Com “Aceito Mesmo Assim”, Nirah reafirma seu talento e sensibilidade, mostrando que sua música é feita para tocar o coração, com verdade, intensidade e alma.