Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single

Cantora paraense fez parte do Estrela da Casa deste ano

O Liberal
fonte

Nirah Duarte lança “Aceito Mesmo Assim”. (Globo/ Gabriel Vaguel)

O próximo Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia, já tem data e o paraense torce por novidades. Com uma edição especial de Natal, que acontece em dezembro, o reality show virtual, transmitido nas suas redes sociais, já tem Zé Vaqueiro confirmado. Porém, recentemente Carlinhos Maia elogiou a cantora Nirah Duarte e fãs começaram a pedir a presença dela na próxima edição.

A cantora paraense, que soma quase 100 mil seguidores só no seu perfil no Instagram, teve um dos seus Reels invadido por Carlinhos Maia, que elogiou a sua interpretação na música “Aceito Mesmo Assim”.

“Caramba, que voz”, escreveu o influenciador.

Nirah ficou conhecida nacionalmente por sua participação em reality shows musicais como The Voice Brasil e recentemente no Estrela da Casa. Ela lançou em outubro o single “Aceito Mesmo Assim”, que mergulha fundo nas emoções e nas verdades que muitas mulheres vivem, mas nem sempre têm coragem de expor. 

Com uma interpretação intensa e uma voz marcante, a cantora transforma a dor e a entrega em arte, criando uma canção que fala sobre aceitar o outro com todos os defeitos, e às vezes, até o que machuca.

image Cantora paraense Nirah assina com empresa que gerencia carreiras de Viviane Batidão e Thiago Freitas
O acordo pretende potencializar a presença de Nirah no mercado nacional

image Paraense Nirah é convidada da Globo para o The Town 2025
Artista que participou do programa Estrela da Casa, da TV Globo, marca presença no evento como convidada do estande da emissora

image Paraense Nirah está no Estrela da Casa, da TV Globo
Reality global busca pela nova estrela da música nacional

“Essa música é sobre sentimentos reais, sobre amores complicados e sobre o que a gente sente, mas nem sempre consegue dizer. Eu quis trazer a minha essência de forma crua e sincera, com aquela mistura de romantismo e força que sempre me acompanha”, conta a artista.

Com “Aceito Mesmo Assim”, Nirah reafirma seu talento e sensibilidade, mostrando que sua música é feita para tocar o coração, com verdade, intensidade e alma.

Apple Martin, filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow, surpreende público ao cantar em show
21.10.25 11h38

21.10.25 11h38

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

mistério

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

O clipe foi gravado na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

08.10.25 12h43

CÍRIO 2025

Bendito Encontro: Show de música católica celebra abertura do Círio 2025

Espetáculo com artistas renomados celebra a Virgem de Nazaré e promove solidariedade na Praça Santuário

07.10.25 21h44

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

Bastidores

Lembra dela? Atriz cega revela maus-tratos de colegas em bastidores da novela da Globo

Atriz Danieli Haloten revela que até seu cão-guia, Higgins, foi alvo de constrangimento; entenda

03.11.25 14h15

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

treta

Cristian Cravinhos se manifesta após 'Tremembé': 'Muita mentira'

Além de Cristian, o irmão Daniel e Suzane também são retratados no novo conteúdo da Amazon Prime Video

03.11.25 13h28

