O Liberal chevron right Cultura chevron right

Macy Gray anuncia shows no Brasil em 2026

Com seu estilo marcante e voz rouca, Macy esteve no Brasil em 2022 quando fez shows em São Paulo e se apresentou no Rock in Rio

Estadão Conteúdo
fonte

Macy Gray (Jan Prunk / Wikimedia Commons)

A cantora norte-americana Macy Gray, lenda do soul e R&B, anunciou que trará sua turnê para o Brasil em 2026.

Ela fará oito shows entre fevereiro e março e os ingressos estarão à venda em breve no site da Ticketmaster Brasil.

Com seu estilo marcante e voz rouca, Macy esteve no Brasil em 2022 quando fez shows em São Paulo e se apresentou no Rock in Rio.

Desta vez, além de São Paulo e Rio, ela passará por Fortaleza, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba.

Cantora, compositora, musicista e produtora musical de R&B/soul, Macy apresentará o álbum seminal On How Life Is na íntegra, com faixas como as conhecidas I Try e Still, dentre outros sucessos de sua carreira.

Confira as datas dos shows de Macy Gray no Brasil

  • 24 de fevereiro de 2026 (terça-feira) | São Paulo | Cine Joia
  • 27 de fevereiro de 2026 (sexta-feira) | Fortaleza | Clube Ideal Fortaleza
  • 28 de fevereiro de 2026 (sábado) | Recife | Chevrolet Classic Hall
  • 3 de março de 2026 (terça-feira) | Brasília | Ulysses Centro de Convenções
  • 4 de março de 2026 (quarta-feira) | Porto Alegre | CEPUC
  • 5 de março de 2026 (quinta-feira) | Rio de Janeiro | Vivo Rio
  • 7 de março de 2026 (sábado) | Belo Horizonte | BeFly Minas Centro
  • 8 de março de 2026 (domingo) | Curitiba, BRASIL | Ópera de Arame
música

Macy Gray

shows

Brasil
