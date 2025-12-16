Capa Jornal Amazônia
Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

Estadão Conteúdo

O cantor Zezé Di Camargo divulgou um breve comunicado na tarde desta terça-feira, 16, no qual pede desculpas à família de Silvio Santos por um vídeo publicado em seu perfil na madrugada desta segunda-feira, 15.

No vídeo, que gerou uma resposta de Daniela Abravanel Beyruti, filha de Silvio Santos e presidente do SBT, Zezé criticou a cerimônia de lançamento do SBT News, canal de notícias da emissora, quando a viúva de Silvio, Irís Abravanel, e as filhas do apresentador receberam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

No vídeo, Zezé Di Camargo supôs que as filhas de Silvio Santos — além de Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata também participam do dia a dia da emissora — têm uma visão política e ideológica diferente da que Silvio tinha. Ao encerrar o vídeo, ele declarou: "Acho que vocês estão se prostituindo. Então, não faço parte disso".

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, Zezé se desculpou nesta terça-feira.

"Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que publiquei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada", diz parte do comunicado, publicado em seus stories do Instagram, modalidade na qual a postagem fica por 24 horas no ar.

"Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras", conclui o texto.

O que aconteceu entre Zezé Di Camargo e o SBT

No vídeo publicado por Zezé Di Camargo na segunda-feira, após a festa de lançamento do SBT News, ele afirma que o que "aconteceu no SBT nos últimos dias" não faz parte de seu pensamento. "A maneira como vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro, e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente", afirmou, ao pedir que o SBT cancelasse a exibição do especial Zezé Di Camargo É Amor, previsto para ir ao ar na quarta-feira, 17, com participação de Alexandre Pires e Paula Fernandes.

As afirmações de Zezé geraram uma resposta do SBT. A carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti, afirma que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

Sem citar o nome de Zezé Di Camargo, o texto responde às críticas feitas pelo cantor. Ele havia dito que decisões recentes do canal estariam em desacordo com os valores defendidos por Silvio Santos. "Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundadores", diz o comunicado.

Daniela afirmou ainda que a inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira, 12, buscou refletir a pluralidade institucional brasileira, com representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. De acordo com o comunicado, a proposta é entregar um jornalismo "sem partido, sem lado", que não recorra a algoritmos, não incentive a polarização e não utilize inteligência artificial para distorcer informações.

Por fim, a presidente do canal lamentou interpretações equivocadas sobre o projeto e convidou o público a acompanhar a programação para formar sua própria opinião. "Amamos nosso País, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele."

