O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Amiga de Ana Castela posta indireta para Virginia após influenciadora dublar áudio viral; veja

Até o momento a cantora sertaneja não se posicionou sobre a fala da amiga em publicação

Gabrielle Borges
fonte

Até o momento, Ana Castela, Zé Felipe e Virgínia não se pronunciaram sobre o assunto (Reprodução/Redes Sociais)

O áudio viral que a influenciadora Virgínia dublou em um vídeo no TikTok e que diversos internautas apontaram como uma indireta ao ex-marido, o cantor Zé Felipe, continua dando o que falar na web. 

Dessa vez, Ana Luiza Sanches, amiga de Ana Castela (atual namorada de Zé Felipe), comentou publicamente o assunto e reacendeu a discussão que se formou após o vídeo de uma dublagem da série "Os Donos do Jogo" publicado pela influenciadora em rede social. 

Em tom crítico e irônico, Ana Luiza fez um comentário sobre a atitude de Virginia nas redes sociais. “Acho que ela quer ser atriz agora, se não causar ela nem dorme. Ela não consegue só fazer a live, quietinha, em paz”, escreveu a amiga de Ana Castela.

No vídeo em questão, Virgínia dubla a seguinte fala: “Você é a responsável pelas transformações do meu marido?” Em seguida, a resposta vem em tom irônico: “Não tá outra pessoa? Tá irreconhecível. Quer apostar em alguma égua? Ele é viciado”. A publicação foi interpretada como uma indireta da empresária ao ex-marido, Zé Felipe, e à atual namorada dele.

A teoria foi "fortificada" por Margareth Serrão, mãe de Virgínia, que curtiu um post que falava sobre a indireta. Até o momento, Ana Castela, Zé Felipe e Virgínia não se pronunciaram sobre o assunto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

