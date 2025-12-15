Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jenipapo Feira de Arte Gráfica realiza edição especial de dezembro na Casa da Linguagem

Evento valoriza a arte autoral e a produção independente em Belém, com oficinas criativas, música e gastronomia, fortalecendo a economia criativa e o consumo consciente de arte

fonte

Jenipapo Feira de Arte Gráfica convida o público para uma edição especial de fim de ano com arte autoral, oficinas, música e sabores (Divulgação)

A Jenipapo Feira de Arte Gráfica promove no dia 20 de dezembro, uma edição especial de fim de ano na Casa da Linguagem, em Belém. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 25 expositores, entre artistas visuais e artesãs, com produções autorais e peças exclusivas, além da participação da cozinheira Lilia Brito, que leva ao público uma proposta gastronômica marcada por sabores afetivos. O evento será das 9h às 14h.

Além da comercialização de obras e produtos autorais, a Jenipapo Feira de Arte Gráfica propõe um espaço de convivência e troca entre artistas e público, estimulando o contato direto com os processos criativos e as histórias por trás de cada trabalho. A edição especial de fim de ano reforça o caráter afetivo da feira, transformando o encontro em uma experiência que une arte, gastronomia, música e formação, em um ambiente acolhedor e acessível.

VEJA MAIS

image Jogo brasileiro coloca menino yanomami como herói da Amazônia; veja
Game foi desenvolvido pela UFSCar e usa a cultura indígena para ensinar alunos do ensino fundamental

image HQ ‘Os Poderosos Treme-Terra’ resgata memória das aparelhagens do Pará
Publicitário Andrey Rodrigues lança campanha para financiar história em quadrinhos inspirada no brega paraense e em elementos amazofuturistas.

image Roda de Cinema em Belém evidencia melhores filmes de 2025
Iniciativa do Centro de Estudos de Cinema (CEE) foca no debate e troca de informações sobre filmes que foram destaque ao longo do ano

A feira, voltada ao período natalino, se apresenta como uma alternativa para quem busca presentes feitos à mão e com significado, valorizando o trabalho independente e a produção local. A programação inclui ainda três oficinas abertas ao público: roteiro para animação, com Rod Rodrigues; bordado em cartões de Natal, com Fernanda Parente; e desenho em perspectiva, com Maiara Malato e Mandy Modesto. 
Ainda terá uma programação musical, que será comandada pela DJ Baldada.

As oficinas têm taxa simbólica de inscrição, que pode ser feita online. Porém, a feira tem entrada franca.

Consolidada no circuito de feiras de artes gráficas e produções autorais da cidade, a Jenipapo vem se firmando como um espaço de circulação, troca e visibilidade para artistas independentes. A edição especial de dezembro busca fortalecer a economia criativa, estimular o consumo consciente de arte e aproximar o público dos processos e narrativas por trás das obras expostas.

Segundo a artista e organizadora da feira, Thay Petit, a Jenipapo nasce com o propósito de ampliar os espaços de valorização da produção local. “A Jenipapo é uma feira de arte gráfica que tem como objetivo valorizar artistas visuais da grande Belém, inicialmente. A ideia é que o evento cresça ao longo das edições, mas, por enquanto, o foco é criar mais um espaço de valorização para os artistas locais. É também um momento importante para a comercialização dos trabalhos, já que o inverno amazônico traz muitos desafios para os artistas independentes”, afirma.

Estarão expondo no espaço: Amazonidxs XXT; Ana Paula; Aranha Teccelã; A Riskado; Arteira Hermosa; Astroamazônico; Ateliê Simone Ribeiro; Bulbale; Chuva; Coletivo Kitnet; Coletivo Muiraquitã; Gabriela Ribeiro; Heloize Rodrigues; Ka Miranda; Lara Piercer; Leleinkttt; Lucas Rhossard; Matheus Siqueira e Fernando Muniz; Monge Artista; Mytartes; Pirá Studio; Raysse Tupinambá; Só na Manha Ateliê; Thay Petit; Vic; Wees.

Agende-se

Data: sábado, 20
Horário 9h às 14h
Local: Casa da Linguagem - Av. Nazaré, nº 31
Entrada gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Feira
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Jenipapo Feira de Arte Gráfica realiza edição especial de dezembro na Casa da Linguagem

Evento valoriza a arte autoral e a produção independente em Belém, com oficinas criativas, música e gastronomia, fortalecendo a economia criativa e o consumo consciente de arte

15.12.25 16h25

ACIDENTE

Jornalista Maurício Kubrusly é internado na UTI após sofrer queda na Bahia

Maurício mora no sul da Bahia desde 2018, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal

15.12.25 13h01

CELEBRIDADES

Filho do cineasta Rob Reiner é suspeito de matar os pais e foi internado 17 vezes

Ao longo dos anos, ele passou por diversas tentativas de tratamento em clínicas de reabilitação.

15.12.25 11h58

DIVIDIU OPINIÕES

Influenciadora é criticada por divulgar a própria marca de biquíni durante missão na África

Atitude da empresária foi alvo de diversas opiniões de internautas

15.12.25 11h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Shawn Mendes volta ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia

Vídeos que circulam nas redes mostram cantor canadense e atriz juntos em São Conrado, no Rio

15.12.25 23h45

cancelamento

Show agendado de Joelma é cancelado; entenda o motivo

Equipe da cantora atribui a decisão a falhas da organização; fãs se mostram frustrados com a recorrência de cancelamentos

15.12.25 23h40

HIT

Sabrina Carpenter dá conselho 'antihomem' sobre como compor hits; entenda

Premiada como Hitmaker do Ano pela Variety, cantora defende escrever “o oposto de um hit” e provoca ao sugerir letras que ironizam homens

15.12.25 20h06

POLÊMICA

‘Pau de Mendigo’: Ex-sem-teto Givaldo Alves vende estimulante sexual sem registro na Anvisa

O produto faria promessas mirabolantes e falsas sobre as partes íntimas masculinas e está sendo investigado

27.06.22 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda