Jenipapo Feira de Arte Gráfica realiza edição especial de dezembro na Casa da Linguagem

A Jenipapo Feira de Arte Gráfica promove no dia 20 de dezembro, uma edição especial de fim de ano na Casa da Linguagem, em Belém. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 25 expositores, entre artistas visuais e artesãs, com produções autorais e peças exclusivas, além da participação da cozinheira Lilia Brito, que leva ao público uma proposta gastronômica marcada por sabores afetivos. O evento será das 9h às 14h.

Além da comercialização de obras e produtos autorais, a Jenipapo Feira de Arte Gráfica propõe um espaço de convivência e troca entre artistas e público, estimulando o contato direto com os processos criativos e as histórias por trás de cada trabalho. A edição especial de fim de ano reforça o caráter afetivo da feira, transformando o encontro em uma experiência que une arte, gastronomia, música e formação, em um ambiente acolhedor e acessível.

A feira, voltada ao período natalino, se apresenta como uma alternativa para quem busca presentes feitos à mão e com significado, valorizando o trabalho independente e a produção local. A programação inclui ainda três oficinas abertas ao público: roteiro para animação, com Rod Rodrigues; bordado em cartões de Natal, com Fernanda Parente; e desenho em perspectiva, com Maiara Malato e Mandy Modesto.

Ainda terá uma programação musical, que será comandada pela DJ Baldada.

As oficinas têm taxa simbólica de inscrição, que pode ser feita online. Porém, a feira tem entrada franca.

Consolidada no circuito de feiras de artes gráficas e produções autorais da cidade, a Jenipapo vem se firmando como um espaço de circulação, troca e visibilidade para artistas independentes. A edição especial de dezembro busca fortalecer a economia criativa, estimular o consumo consciente de arte e aproximar o público dos processos e narrativas por trás das obras expostas.

Segundo a artista e organizadora da feira, Thay Petit, a Jenipapo nasce com o propósito de ampliar os espaços de valorização da produção local. “A Jenipapo é uma feira de arte gráfica que tem como objetivo valorizar artistas visuais da grande Belém, inicialmente. A ideia é que o evento cresça ao longo das edições, mas, por enquanto, o foco é criar mais um espaço de valorização para os artistas locais. É também um momento importante para a comercialização dos trabalhos, já que o inverno amazônico traz muitos desafios para os artistas independentes”, afirma.

Estarão expondo no espaço: Amazonidxs XXT; Ana Paula; Aranha Teccelã; A Riskado; Arteira Hermosa; Astroamazônico; Ateliê Simone Ribeiro; Bulbale; Chuva; Coletivo Kitnet; Coletivo Muiraquitã; Gabriela Ribeiro; Heloize Rodrigues; Ka Miranda; Lara Piercer; Leleinkttt; Lucas Rhossard; Matheus Siqueira e Fernando Muniz; Monge Artista; Mytartes; Pirá Studio; Raysse Tupinambá; Só na Manha Ateliê; Thay Petit; Vic; Wees.

Agende-se

Data: sábado, 20

Horário 9h às 14h

Local: Casa da Linguagem - Av. Nazaré, nº 31

Entrada gratuita