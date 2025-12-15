Influenciadora é criticada por divulgar a própria marca de biquíni durante missão na África

A influenciadora Nathalia Valente causou polêmica nas redes sociais ao divulgar um novo modelo de sua marca de roupas de banho Nava durante uma viagem social a Angola, na África.

Nathalia e diversas outras criadoras de conteúdo estiveram no país africano participando de um projeto social chamado Zuzu for Africa voltado à arrecadação de doações para pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Durante a viagem, Valente levou um grupo de meninas de uma comunidade local à praia pela primeira vez e as presenteou com biquínis de sua marca e que foram desenvolvidos com uma estampa exclusiva para a ocasião.

O conjunto de banho estampado com cerejas, desenvolvido por sua marca "Nava", se tornou motivo de opiniões diversas na web. Parte dos internautas criticou e acusou a empresária de se beneficiar da vulnerabilidade das jovens para promover a marca. “Tá explorando a fome e a pobreza pra divulgar sua marca de biquíni”, comentou um internauta.

Enquanto outros apoiaram a iniciativa. “Me emociono vendo o que estão fazendo pelas crianças em Angola. Por mais influenciadores assim”, escreveu uma outra. Segundo Nathalia Valente, a estampa será posteriormente vendida ao público geral e o lucro arrecadado será destinado à compra de um ônibus, com o objetivo de garantir que as adolescentes tenham segurança ao irem e voltarem da escola.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)