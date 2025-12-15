Em Belém, Silvero Pereira 'treme' no PSICA, visita o Combu e se declara na web: 'Pará, amo tu, égua'

O ator Silvero Pereira aproveitou intensamente a passagem por Belém e fez questão de dividir os momentos com os seguidores nas redes sociais. Na madrugada desta segunda-feira (15), o artista publicou em seu perfil no Instagram uma sequência de vídeos e registros dos últimos dias na capital paraense. Confira:

Vencedor da atual edição do “Dança dos Famosos”, Silvero marcou presença no Festival PSICA, que ocorreu no último sábado (13) e domingo (14), e apareceu em clima de festa em cima da aparelhagem Rubi, dançando o passinho do ‘treme’ ao lado da cantora Keila Gentil. As imagens chamaram atenção pelo entrosamento do artista na dança popular do Pará.

A passagem por Belém também incluiu experiências fora dos palcos. Nos registros compartilhados, Silvero surge passeando pela Ilha do Combu, tomando banho de rio e saboreando pratos típicos da região, como o peixe frito. Em tom bem-humorado e carinhoso, o ator resumiu a experiência com uma declaração direta aos paraenses: “Pará, eu amo tu, égua!!!”.

Antes de participar do festival, o artista já havia estado na capital paraense na semana passada, quando integrou o baile em comemoração aos 20 anos da Cia de Dança Cabanos, dirigida por Rolon Ho. Na ocasião, Silvero apresentou novamente as duas coreografias que o consagraram campeão do “Dança dos Famosos”, ao lado da coreógrafa paraense Thais Sousa, com quem venceu a competição exibida no “Domingão”.