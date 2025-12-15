Capa Jornal Amazônia
Ximbinha publica fotos com o neto Oliver e celebra momento em família

O bebê é fruto do relacionamento de Yasmin Mendes, filha do músico com Joelma

Amanda Martins
fonte

Imagens mostram o músico em momentos de afeto com o bebê de quase quatro meses (Instagram/ ximbinhaoficial)

O guitarrista Ximbinha usou as redes sociais, no último domingo (14), para compartilhar uma sequência de registros ao lado do neto Oliver, de quase quatro meses. Nas imagens publicadas, o músico aparece em momentos de carinho com o bebê, que é carregado no colo, recebe atenção enquanto o avô conversa com ele e, em outro registro, aparece dormindo.

Oliver é filho de Yasmin Mendes, de 20 anos, caçula de Ximbinha com a cantora Joelma, fruto de um relacionamento que durou cerca de 18 anos e chegou ao fim em 2015. O bebê nasceu em agosto deste ano e é resultado do relacionamento de Yasmin com o baterista Neto Alcântara.

Ao compartilhar os cliques, Ximbinha escreveu mensagens direcionadas ao neto. “Com meu príncipe lindo do vovô”, publicou em uma das legendas.

Em outro momento, completou: “Amo demais! Meu Oliver”. O músico se torna avô pela segunda vez com o nascimento do menino.

A chegada de Oliver foi anunciada publicamente por Natália Sarraff, irmã de Yasmin, que divulgou nas redes sociais imagens do enfeite da maternidade e celebrou o nascimento do sobrinho. Desde então, familiares têm compartilhado registros do novo integrante da família.

