Filho do cineasta Rob Reiner é suspeito de matar os pais e foi internado 17 vezes

Nick Reiner, de 32 anos, filho do cineasta Rob Reiner, de 78 anos, é citado como suspeito principal da morte do pai e da mãe, fotógrafa e atriz Michele Singer Reiner, de 68 anos. O casal foi encontrado morto com sinais de esfaqueamento na residência em Los Angeles.

Nick já enfrentou um longo histórico de cerca de 17 internações de luta contra a dependência química. Confira mais a seguir

Segundo informações divulgadas anteriormente pelo próprio Nick, o primeiro período de internação ocorreu quando ele tinha apenas 15 anos. Ao longo dos anos, ele passou por diversas tentativas de tratamento em clínicas de reabilitação.

Em 2015, Nick participou do roteiro do filme Being Charlie, dirigido pelo pai, Rob Reiner. O filme é inspirado em sua trajetória e retrata a vida de um jovem em conflito com o vício. No ano de 2016, durante uma entrevista à revista norte-americana People, Nick afirmou que já havia sido internado cerca de 17 vezes para lidar com o vício em substâncias.

A polícia informou que Nick foi localizado com vida e está sendo ouvido pelas autoridades. Até o momento, ele é um dos principais suspeitos e nenhuma prisão foi efetuada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)