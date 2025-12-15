Virginia dubla áudio viral sobre traição e internautas apontam indireta para Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser assunto na web ao publicar um vídeo no TikTok que rapidamente foi interpretado pelos internautas como uma indireta para o ex-marido, Zé Felipe, e para a atual namorada dele, a cantora sertaneja Ana Castela. Saiba mais sobre o assunto a seguir.

O áudio em questão é um viral da série "Os Donos do Jogo": “Você é a responsável pelas transformações do meu marido? Tá irreconhecível. Quer apostar em alguma égua? Ele é viciado”, diz o trecho dublado pela nova rainha de bateria da Grande Rio.

Mesmo com os comentários limitados na publicação em questão, o conteúdo viralizou e gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais. Margareth Serrão, mãe de Virginia, curtiu um comentário de um seguidor da filha e o assunto virou motivo de fofoca nas redes sociais.

Assista ao vídeo

“Acho que ela quis dizer ‘transformações do meu ex-marido’. É uma dublagem? Sim! Mas foi uma indireta bem reta”, disse uma internauta no comentário curtido pela mãe de Virginia. "Se isso não for uma indireta para o Zé Felipe e a Ana, eu troco de nome”, ressaltou uma outra.

Zé Felipe começou a namorar Ana Castela pouco depois do fim do casamento com Virginia. A influenciadora atualmente namora o jogador Vini Jr.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)