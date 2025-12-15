Jornalista Maurício Kubrusly é internado na UTI após sofrer queda na Bahia

O jornalista Maurício Kubrusly, de 80 anos, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia, após sofrer uma queda em sua residência, no último domingo (14/12).

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (15/12), pela assessoria do hospital. Ainda de acordo com a assessoria, o jornalista passou por procedimento para drenar um hematoma.

Maurício mora no sul da Bahia desde 2018. Ele foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2023. Ele vive com a esposa, Beatriz Goulart, em uma comunidade à beira-mar. A companheira é a única pessoa que Maurício lembra o nome.

Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do jornalista.

