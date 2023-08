Diagnosticado com demência, Mauricio Kubrusly perde a memória e é homenageado pelo 'Fantástico'

O repórter Maurício Kubrusly hoje vive no sul da Bahia, onde mora com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia. No último domingo, 20, o "Fantástico" mostrou imagens do repórter, revelando o seu quadro de demência frontotemporal. A homenagem aconteceu no terceiro episódio da série especial sobre os 50 anos do programa.

Confira trechos da reportagem:

Segundo revelado na homenagem, "Maurício Kubrusly deixou para trás São Paulo para mergulhar na natureza, o que tem sido um bom remédio para lidar com a Demência Fronto Temporal (DFT), que foi diagnosticado há alguns anos. A memória se foi mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira".

Nascido no Rio de Janeiro, em 1945, Kubrusly ingressou na TV Globo no fim dos anos 1970. Inicialmente, no "Jornal hoje", mas foi no "Fantástico" que ganhou o país como quadro "Me leva, Brasil", que estreou em 2000 e permaneceu por 16 anos no ar.